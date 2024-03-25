25 марта 2024, 08:40

«Ужасное зрелище». Школьник рассказал об убийственном эскалаторе в Crocus City Hall

Unsplash
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Пытаясь спастись от террористов в Crocus City Hall, некоторые люди бросились к эскалатору, который ехал в обратном направлении. Выживший после теракта школьник рассказал Lenta.ru об обстановке в холле концертного комплекса.

Парень назвал помещения Crocus City Hall лабиринтом. По его словам, первым из террористов вошел в здание мужчина с желтым автоматом. По словам собеседника издания, люди реагировали на стрельбу по-разному. Одни цепенели, другие бежали. Гости паниковали, произошла давка.

«Я увидел, что люди пытаются подниматься по эскалатору, который спускается. Это вообще ужасное зрелище, потому что люди поднимаются, он их обратно спускает, а снизу люди накапливаются», - сказал он.

В какой-то момент школьник оказался в 10-15 метрах от террориста и бросился бежать. Он вышел на пустую стоянку. Зрители выбили дверь. Вместе с ними он перешел мост и уехал на такси.

Во время теракта пропал тренер по айкибудо , его жена и двое детей. Они отправились на концерт группы «Пикник» и перестали выходить на связь.

Терроризм Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 12:43
Запад не контактировал с Россией по теракту в Crocus City Hall — Кремль
РИА «Новости»
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Россия не получала от западных служб информации по теракту в Crocus City Hall. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге об отсутствии международных контактов при расследовании нападения. Об этом сообщили «Известия».

«Каких-либо контактов с западниками сейчас нет», - сказал он.

Песков опроверг получение информации от разведки США о готовящемся теракте. Он объяснил, что такая информация относилась к категории чувствительной и не разглашалась. По словам пресс-секретаря, данные разведки обычно передавали между спецслужбами, а не в администрацию президента.

Посольство США в начале марта предупредило своих граждан о готовящихся в России терактах. Американцам посоветовали избегать мест с большим скоплением людей. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник заявил, что теракт мог иметь политическую подоплеку.

США Дипломатия Терроризм Дмитрий Песков Запад Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 01:12
Последнего подозреваемого в терроризме 19-летнего Файзова арестовали до 22 мая
Телеканал «360»
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Басманный суд Москвы арестовал четвертого фигуранта по делу о терроризме в Crocus City Hall Мухаммадсобира Файзова. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

Подозреваемому избрали меру пресечения - заключение под стражу - на срок один месяц и 28 суток, до 22 мая. Файзову предъявили обвинение в терроризме, совершенном группой лиц. Свою вину он признал полностью.

Заседание суда проходило в закрытом режиме по требованию следствия. Журналистов вывели из помещения. После оглашения решения фигуранта вынесли из зала суда.

Последнего фигуранта дела о терроризме в Crocus City Hall доставили в зал суда на носилках. Девятнадцатилетнего Файзова ранее допросили в реанимационной палате , куда его доставили после задержания, во время которого он получил ранение.

Задержания Суд Терроризм Москва Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 00:44
Третьего подозреваемого в теракте в Crocus City Hall Фаридуни арестовали до 22 мая
Телеканал «360»
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Басманный суд Москвы арестовал третьего подозреваемого в теракте в Crocus City Hall Шамсидина Фаридуни. Об этом сообщил корреспондент «360».

Обвиняемому назначили меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 28 суток - до 22 мая 2024 года.

Уроженец Таджикистана Шамсидин женат. У него есть восьмимесячный ребенок. Официально трудоустроен разнорабочим, зарегистрирован в Красногорске.

Заседание прошло в закрытом режиме в присутствии переводчика. Журналистов попросили покинуть зал суда.

Еще двух фигурантов также арестовали до 22 мая. Речь идет о Саидакрами Муродали и Далерджоне Мирзоеве. Последний полностью признал свою вину.

Суд Москва Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 00:27
Последнего фигуранта дела о терроризме в Crocus City Hall принесли в суд на носилках
РИА «Новости»
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Четвертого фигуранта дела о терроризме Мухаммадсобира Файзова доставили в зал суда на носилках и в сопровождении врачей. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

Мухаммадсобиру Файзову предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).

Ранее в суде побывали подельники Файзова Саидакрами Муродали и Далерджон Мирзоев. Оба признали вину.

Суд Стрельба Терроризм Видео Стрельба в Crocus City Hall

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