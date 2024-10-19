Узбек изнасиловал двух малолетних сестер в Ленобласти

«По словам девочки, 33-летний гражданин Узбекистана в квартире на Комсомольском проспекте совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нее и младшей сестры», - написало издание.

Следователи установили, что мигрант покинул Россию 5 октября, хотя срок его пребывания в РФ заканчивается в мае 2025 года. Издание предположило, что иностранец узнал, что его жертва попала в больницу, заподозрил, что правда вскрылась, и сбежал из России.

Ранее гражданин Киргизии напал на 11-летнюю девочку на детской площадке в парке Москвы и изнасиловал ее. Нападавшего задержали