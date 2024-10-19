19 октября 2024, 01:33

Узбек изнасиловал двух малолетних сестер в Ленобласти

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В Ленобласти в больницу попала 14-летняя девочка, которая рассказала психологу, что семь лет назад ее и ее младшую сестру изнасиловал мигрант. Девочкам тогда было семь и шесть лет, сообщило издание kp.ru.

«По словам девочки, 33-летний гражданин Узбекистана в квартире на Комсомольском проспекте совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нее и младшей сестры», - написало издание.

Следователи установили, что мигрант покинул Россию 5 октября, хотя срок его пребывания в РФ заканчивается в мае 2025 года. Издание предположило, что иностранец узнал, что его жертва попала в больницу, заподозрил, что правда вскрылась, и сбежал из России.

Ранее гражданин Киргизии напал на 11-летнюю девочку на детской площадке в парке Москвы и изнасиловал ее. Нападавшего задержали

Больницы Мигранты Россия Изнасилования Узбекистан Москва
19 октября 2024, 00:36
Дело о пропаже спортсменки в Каспийске передали в Москву
РИА «Новости»
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Главное следственное управление СК России получило дело о пропаже в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой, сообщил источник РЕН ТВ. По его словам, родителей 22-летней девушки вызовут для беседы с правоохранителями в Москву.

«Дело передано в Главное следственное управление», - рассказал источник РЕН ТВ.

Анна Цомартова занималась тайским боксом, она пропала в феврале после соревнований в Каспийске, когда проиграла впервые за 10 лет. Девушку отследили по камерам - выяснилось, что она вышла из отеля и отправилась в сторону моря. После этого ее никто не видел. Тренер Цомартовой Верди Тариев заявил, что она «словно сквозь землю провалилась». В сентябре как две капли воды похожую на спортсменку девушку заметили в ОАЭ. По словам матери пропавшей, ее дочь могли похитить и вывезти за границу , чтобы выдать замуж.

Спортсмены Уголовное дело Дагестан Следственный комитет России
17 октября 2024, 23:57
Участников ОПГ из 90-х отправили под стражу
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Замоскворецкий районный суд избрал меру пресечения членам организованной преступной группы, действовавшей в 90-е годы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Пятерых фигурантов дела отправили под стражу.

Следователи возобновили уголовное дело 2006 года по факту исчезновения человека и предъявили обвинение бывшим участникам ОПГ, орудовавшим более 20 лет назад в Москве.

По данным СК, фигуранты совершили несколько убийств и покушений на убийство общественно опасным способом в период с 1998 по 2006 годы.

Представителей группировки задержали 17 октября при участии спецназа Росгвардии.

Уголовное дело Убийства Суд Москва
17 октября 2024, 23:16
Следствие попросило заочно арестовать экс-главу банка «ФК Открытие»
РИА «Новости»
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Следствие подало ходатайство о заочном аресте бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева по делу о растрате. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

«Ходатайство следствия поступило в Мещанский суд Москвы для рассмотрения вопроса о заочном аресте Ромаева», - говорится в сообщении.

Ромаева обвиняют по статье Уголовного кодекса «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере».

Ранее обвинение в растрате в особо крупном размере предъявили экс-замминистра обороны Тимуру Иванову. Дело связано с хищением более 3,2 миллиарда рублей у банка «Интеркоммерц».

Уголовное дело Банки Суд Аресты
17 октября 2024, 12:54
«Собакой назвал». Избитый бизнесменом в Якутии школьник обратится к психологам
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Напавший на школьника житель Якутии владеет гостиничным бизнесом. Извинений за побои он не принес, сообщила 360.ru мать пострадавшего подростка.

По ее словам, мужчина имеет судимость, а из тюрьмы он вышел по УДО. В свое оправдание нападавший рассказал, что якобы принял школьника за парня возрастом 18-20 лет, добавила женщина.

«Он ведет себя очень нагло. Зашел на очную ставку, как будто он пуп земли», - подчернула она.

Мать избитого школьника в подробностях рассказала, как все произошло. Она сообщила, что агрессор окрикнул подростка из машины, когда тот шел в школу вместе с подругой, а затем набросился на него с кулаками.

«Этот мужчина выкрикивает из машины: „Ты девочка или пацан?“ На что мой сын отвечает, что он пацан. Потом мужчина выходит из машины, берет его за капюшон и сразу же ударяет его», - заявила женщина.

Она добавила, что неадекватный мужчина некоторое время держал подростка за капюшон, ругался матом и задавал ее сыну вопросы о его одежде и внешности.

«Он в очках, очки отлетают. Подруга тоже испугалась. Потом он очень долгое время его держит и что-то кричит, нецензурная брань <…> И собакой назвал, и всем на свете. Унизил честь и достоинство моего ребенка прилюдно», - объяснила мать учащегося.

В результате ударов у школьника осталась на лице ссадина у виска и синяк на скуле.

«Сейчас начали присутствовать головные боли, мы записались к педиатру, потом к невропатологу. Сейчас будем работать уже с психологами», - заключила жительница Якутии.

Она отметила, что нападавший хотел замять дело и предложил ей 30 тысяч за «примирение сторон», но она отказалась.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Побои», сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Ранее публиковалась информация о том, что мужчина набросился на подростка из-за слишком светлой кофты и фиолетовой куртки. Нападавшим оказался местный житель Андрей Ф.

Якутия МВД РФ Школьники Избиения

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