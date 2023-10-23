Увидел велосипед и спрятал в канаве. Кража в Егорьевске попала на видео

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На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина подъехал к магазину на собственном велосипеде, но увидев еще один, схватил его и уехал. Далеко уйти не удалось - сотрудники вневедомственной охраны вычислили маршрут вора по следам от шин и схватили недалеко от места преступления.

В отделе полиции установили личность подозреваемого - 36-летнего ранее судимого жителя. Он сознался, что спрятал велосипед в канаве, чтобы позже забрать и сдать на металлолом.

В Санкт-Петербурге с парковки возле дома на проспекте Науки украли велосипед за 55 тысяч рублей. Его владелец - студент обратился в полицию. Виновника разыскали и передали дело в суд.