«Уверен в своей безнаказанности». Мотоциклист в Ростовской области ударил ребенка-инвалида

Она рассказала, что все произошло на ее глазах после тренировки. Мать повела ребенка в расположенное поблизости кафе. Он подошел к припаркованному мотоциклу и постучал по корпусу пальцами.

«Это стимовое (повторяющееся - прим. ред.) движение у аутистов. Они просто стучат по поверхности. Это болезнь его! У него не было в руках ни камня, ни гвоздя, как там сейчас пишут грязь в комментариях… Это видно на видео - у мальчика абсолютно пустые руки», - объяснила собеседница 360.ru.

Мать ребенка попросила его отойти от мотоцикла, и тот направился к ней, но подскочивший мотоциклист ударил мальчика по голове, ругаясь матом. А на возмущения ответил, что ему ничего не будет. Когда одна из очевидиц попыталась снять мужчину на камеру телефона, он напал на нее, чтобы отобрать гаджет. На самом мотоцикле не было номеров.

«Вот так вот человек себя повел. Полностью уверен в своей безнаказанности. Начали предавать это все огласке, потому что сейчас, к сожалению, мало других цивилизованных методов добиться быстрой реакции», - заявила женщина.

Ребенок, по ее словам, чувствует себя нормально. На мужчину написали два заявления в полицию, но пока найти его не удалось.

Ранее мужчина в Зеленограде избил на улице школьника , попросившего его не материться.