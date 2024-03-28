28 марта 2024, 01:17

Утопившего сына знакомых в тазу ставропольца арестовали

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Ленинский суд арестовал жителя Ставрополья, который жестоко расправился с пятилетним ребенком своих знакомых. Он утопил мальчика в тазу и выбросил его тело в мусорный бак, сообщила пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Судья удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 мая.

По данным следствия, в ночь убийства подозреваемый находился в квартире с сыном своих знакомых. Он утопил мальчика, затем поместил тело в полимерный пакет и вынес в мусорный контейнер.

Установлено, что мужчина утопил ребенка в тазу с водой , который находился в ванной. На момент преступления житель Ставрополья был пьян. На допросе он признал вину. Следователи возбудили уголовное дело.

Убийства Суд Дети
27 марта 2024, 23:32
До конца жизни в «гробу». Стало известно, что ждет террористов из Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Жизнь у нападавших на Crocus City Hall после осуждения будут очень тяжелой. О том, какие условия содержания ждут террористов, рассказал ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«До конца своей жизни они будут находиться в так называемом гробу (это камера четыре-шесть квадратных метров), передвигаться им придется только в согнутом положении с руками за спиной, с ними нельзя будет контактировать», - сообщил правозащитник.

Суд арестовал восьмерых человек по делу о нападении на Crocus City Hall. Среди них четверо исполнителей: 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Саидакрами Муродали, 19-летний Мухаммадсобир Файзов и 25-летний Шамсидин Фаридуни. Все они уроженцы Таджикистана и плохо говорят по-русски.

Еще четырех фигурантов дела следователи подозревают в пособничестве террористам. Это 62-летний Исроил Исломов и его сыновья Аминчон и Диловар, а также Алишер Касимов.

Суд Терроризм Таджикистан Москва Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 20:25
Замглавы ФТС Ягодкину отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Следователи предъявили Ягодкиной обвинение в превышении должностных полномочий.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключении под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 мая 2024», - сообщили в суде.

Накануне генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину задержали в Москве. По данным Telegram-канала «112», ее заподозрили в коррупции при начислении таможенных пошлин.

Сотрудники полиции обыскали кабинет чиновницы. Следователи предъявили ей обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Суд Таможня Коррупция СИЗО Пошлины Полиция Москва
27 марта 2024, 19:28
Членов экстремистской группировки задержали в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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В Ростове-на-Дону выявили и задержали пятерых участников ячейки экстремистской организации «Алля-Аят»*. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В задержании приняли участие оперативники УФСБ России по дальней военно-транспортной авиации и сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Ростовской области. По предварительной информации, фигуранты занимались вербовкой в свои ряды местных жителей под эгидой зарубежных кураторов.

«Преступную деятельность структуры координировали из-за рубежа, туда же выводили финансовые потоки. Стали известны главарь и пять членов группы, которые проводили среди жителей агрессивную вербовочную политику. Их задержали», - рассказал источник.

В отношении задержанных завели уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Ранее в Москве задержали семерых мужчин за попытку создать ячейку «Русского добровольческого корпуса»**.

* Запрещенная в России экстремистская организация ** Запрещенная в России террористическая организация.

Уголовное дело ФСБ Россия
27 марта 2024, 19:16
Названа причина задержания замглавы ФТС Ягодкиной
РИА «Новости»
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Следователи предъявили обвинение в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий заместителю руководителя Федеральной таможенной службы России Елене Ягодкиной. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в Басманном суде Москвы сообщило РИА «Новости».

О задержании генерал-полковника таможенной службы Елены Ягодкиной СМИ сообщили еще в минувший вторник, 26 марта.

РБК со ссылкой на источники сообщил, что в кабинете задержанной прошли обыски. Собеседники журналистов заявили, что оперативники действовали в рамках расследования уголовного дела о начислении таможенных пошлин.

Речь о кодах, которые есть у каждого импортного товара. Некоторую продукцию сложно отнести к одной группе, но при уплате пошлин есть большая вилка от пяти до 15% себестоимости. Это создает коррупционные риски.

Источники добавили, что события с поставками относятся к периоду 2011–2019 годов, когда Ягодкина занимала пост в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования.

Басманный суд по ходатайству следствия сегодня изберет Ягодкиной меру пресечения.

Суд Таможня Коррупция

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