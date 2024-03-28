Утопившего сына знакомых в тазу ставропольца арестовали

Судья удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 мая.

По данным следствия, в ночь убийства подозреваемый находился в квартире с сыном своих знакомых. Он утопил мальчика, затем поместил тело в полимерный пакет и вынес в мусорный контейнер.

Установлено, что мужчина утопил ребенка в тазу с водой , который находился в ванной. На момент преступления житель Ставрополья был пьян. На допросе он признал вину. Следователи возбудили уголовное дело.