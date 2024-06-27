Устроившим пикник на Вечном огне подросткам из Ленобласти пригрозили уголовным делом
Правоохранители заинтересовались двумя юношами из Ленинградской области, которые решили пожарить еду на Вечном огне. Об этом сообщил региональный СУ СК в Telegram-канале.
По данным следователей, происшествие случилось на мемориале в парке Победы в городе Кириши. Молодые люди расположились вокруг пламени и разместили пищу над огнем. Когда еда была готова, они съели ее.
«Своими незаконными действиями подозреваемые публично совершили оскорбление памяти защитников Отечества в период Великой Отечественной войны и осквернение символа воинской славы - мемориальный „Вечный огонь“», - заявили в ведомстве.
В итоге парней задержали, в в отношении них возбудили уголовное дело. Фигурантов начали допрашивать, скоро им изберут меру пресечения.
Ранее на Сахалине девятиклассница прикурила сигарету от Вечного огня. Момент с ней попал на видео, кадрами заинтересовались правоохранительные органы.