Устроившему ДТП в Екатеринбурге сыну полковника смягчили наказание

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Свердловский областной суд принял апелляцию стороны защиты Васильева.

«Ему снизили срок наказания до восьми лет 11 месяцев», - указал журналист издания, который находился в зале суда во время оглашения решения.

До этого мужчина был осужден на девять лет и три месяца.

Заседание по делу Васильева прошло в понедельник, 25 сентября. Осужденный во время последнего слова попросил суд поставить точку в его деле. Сторона защиты настаивала на необходимости смягчить приговор. Суд удовлетворил эту просьбу. В итоге убрали наказание за угон автомобиля, на котором Васильев попал в ДТП.

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