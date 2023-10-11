Устроившего стрельбу в Электростали мужчину задержала Росгвардия

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Установлено, что 32-летний мужчина возвращался домой со своей девушкой, по дороге успел повздорить с двумя подростками. Во время перепалки он выхватил пистолет, начал им угрожать, а потом несколько раз выстрелил в воздух и землю.

На этом стрелок не остановился и набросился на свою спутницу. Девушка получила травмы, подчеркнули в пресс-службе. После этого мужчина закрылся в съемной квартире и отказывался открывать двери прибывшим к нему правоохранителям.

Сотрудники СОБР «Булат» вошли в жилище и задержали подозреваемого. У дебошира обнаружили гильзу, две пули, пистолет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова, а также коробку от списанного охолощенного оружия, которое не принадлежит задержанному.

При проверке стало известно, что ранее злоумышленник уже был судим. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.