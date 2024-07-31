Устроившего стрельбу на детской площадке мужчину задержали в Колпино

Она напомнила, что ЧП произошло 25 июля рядом с домом 89 по улице Веры Слуцкой в Колпино, подозреваемый открыл огонь в сторону десятилетней девочки из пневматического пистолета. Ребенка оперативно доставили в больницу с ушибленной раной груди, ее родители написали заявление в полицию.

Стрелком оказался 47-летний безработный уроженец Санкт-Петербурга. Следователи завели против него дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.

Ранее в Ростове-на-Дону потасовка двух женщин переросла в стрельбу между мужчинами. Один человек получил ранение в ноги, на место прибыли сотрудники Росгвардии и врачи скорой помощи.