31 июля 2024, 10:47

Устроившего стрельбу на детской площадке мужчину задержали в Колпино

РИА «Новости»
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Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе на детской площадке. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она напомнила, что ЧП произошло 25 июля рядом с домом 89 по улице Веры Слуцкой в Колпино, подозреваемый открыл огонь в сторону десятилетней девочки из пневматического пистолета. Ребенка оперативно доставили в больницу с ушибленной раной груди, ее родители написали заявление в полицию.

Стрелком оказался 47-летний безработный уроженец Санкт-Петербурга. Следователи завели против него дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.

Ранее в Ростове-на-Дону потасовка двух женщин переросла в стрельбу между мужчинами. Один человек получил ранение в ноги, на место прибыли сотрудники Росгвардии и врачи скорой помощи.

Санкт-Петербург Дети Стрельба МВД РФ
31 июля 2024, 10:01
Раввина из Израиля поймали с «Ксанаксом» в московском аэропорту
РИА «Новости»
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Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово обнаружили две упаковки с седативным транквилизатором «Ксанакс» в ручной клади раввина общины горских евреев «Шаарей Кедуша».  Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Подозреваемым оказался 47-летний Аарон Цадиков. Силовики нашли в его сумке 60 таблеток и шесть блистеров «Ксанакса».

Экспертиза выявила, что в таблетках содержалось 0,0588 грамма вещества алпразолам. Теперь на фигуранта могут завести уголовное дело по статье о контрабанде психотропных веществ, пока что по делу назначена проверка.

Ученики называют Цадикова рассудительным и мудрым человеком, от которого «веет спокойствием и уверенностью», отметил источник канала.

Днем ранее полицейские в Якутии изъяли 1,5 килограмма гашиша у троих мужчин. На допросе стало известно, что один из задержанных купил наркотики через куратора и забрал их в тайнике.

Аэропорт Домодедово Полиция
31 июля 2024, 08:54
Генерала ФТС начали судить в Москве за взятки
РИА «Новости»
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Материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова передали в суд. Его обвинили в получении взяток, сообщил «Коммерсант».

Главное военное следственного управление расследовало уголовное дело по части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере» против Мурышова и по части четвертой статьи 291.1 УК России «Посредничество при взяточничестве» в отношении директора ООО «Вектор Фрахт» Дмитрия Нестеренко. В окончательной редакции им вменили две взятки на 700 тысяч и 1,4 миллиона рублей.

В 2022 году в Москве с мечеными купюрами схватили советника главы ООО «Агроменеджмент» Илью Окорокова. Он заявил, что выступил посредником при передаче взятки Мурышову от двух предпринимателей за отказ от проведения дополнительных проверок. Во время расследования стало известно еще о нескольких взятках, одну из которых передали через главу «Вектор Фрахт».

Вердикт Мурышову и Нестеренко вынесет 235-й гарнизонный военный суд. Окороков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его дело рассмотрят в особом порядке.

Ранее в Хабаровском крае задержали вице-премьера Евгения Никонова. Его заподозрили в коррупции. Сегодня стало известно о его аресте.

Уголовное дело Суд Таможня Коррупция Чиновники Москва
31 июля 2024, 08:34
Зампреда правительства Хабаровского края арестовали по делу о взятке
РИА «Новости»
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Зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова арестовали на два месяца по делу о взятке. Об этом сообщили РИА «Новости» в Центральном районном суде Хабаровска.

«Суд вынес решение Евгения Леонидовича Никонова взять под стражу на два месяца - по 29 сентября включительно», - заявили собеседники агентства.

Никонова подозревают по статье о получении взятки в особо крупном размере. На заседании подозреваемый не признал своей вины. Он заявил, что силовики обыскали его дом, работу, изъяли жесткие диски с компьютеров и телефоны. Также в качестве аргумента Никонов отметил, что не собирался выезжать из Хабаровска, несмотря на наличие загранпаспорта.

Предположительно, зампред получал средства при махинациях с контрактами.

Информация о задержании Никонова появилась накануне. По данным ТАСС, с подозреваемым проводили следственные действия по действию о коррупции.

Зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова арестовали на два месяца по делу о взятке. Об этом сообщили РИА «Новости» в Центральном районном суде Хабаровска.

Суд Работа
31 июля 2024, 00:05
Уголовное дело завели на отца боевиков в Дагестане за махинации с грантом
Unsplash
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В Дагестане следователи возбудили уголовное дело против бывшего главы Сергокалинского района и его сына, которых подозревают в мошенничестве с грантом от регионального Минсельхоза на сумму около трех миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СК России.

По данным ведомства, мужчины подозреваются, причем в зависимости от роли каждого, в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документа.

Имя бывшего чиновника не назвали. При этом в 2018 году экс-главой района тогда был Магомед Омаров, уволенный с должности после июньского теракта, в которых участвовали его сыновья Осман и Адиль, причем первый был организатором нападений. Оба были ликвидированы. У Омарова всего было восемь сыновей, поэтому неясно, какой из живых наследников проходит с ним по уголовному делу.

По информации следствия, в 2018 году экс-глава района подписал рекомендательное письмо в Минсельхоз республики для участия своего сына в конкурсе по поддержке начинающих фермеров. Своими действиями он способствовал последнему в незаконном получении гранта в размере 2 970 000 рублей.

Сейчас ведется расследование, собираются доказательства.

Ранее глава республики Сергей Меликов рассказал, что боевики, устроившие 23 июня теракт в Дагестане, были выходцами из уважаемых семей Сергокалинского района.

Уголовное дело Дагестан Терроризм Мошенничество Чиновники

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