04 июня 2024, 16:22

Устроившего поджог тюменского храма назвали жертвой мошенников

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Устроившего поджог храма Димитрия Донского в Тюмени контролировали мошенники. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он пояснил, что пироманом оказался 43-летний местный житель, с которым сейчас работают следователи. Они установят мотивы, толкнувшие мужчину на преступление.

«По предварительной информации, он стал жертвой мошенников. Спасибо нашим правоохранительным органам за оперативную работу», - написал Моор.

Глава региона добавил, что разделяет возмущение местных жителей попыткой посягательства на святое со стороны злоумышленника.

По данным областного главка СК , в минувший понедельник, 3 июня, злоумышленник бросил несколько коктейлей Молотова на вход в храм Димитрия Донского. После поджога здания мужчина показал очевидцам неприличный жест и уехал с места преступления на автомобиле.

Прибывшие на место пожарные оперативно потушили пламя. Никто не пострадал. В отношении поджигателя завели уголовное дело о вандализме и умышленном повреждении имущества.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий напомнил, что пострадавший храм носит статус памятника воинской славы, так как рядом находится мемориал погибшим в вооруженных конфликтах, «Попытка поджечь храм - это не только преступление против собственности, но и проявление безнравственности и кощунства, совершившего это безумное злодеяние», - подчеркнул священник.

Митрополит добавил, что церковь молится о том, чтобы Господь вразумил безумцев, которые забыли, что россияне - единое единое многонациональное и многоконфессиональное общество. Поэтому только вместе можно обеспечить безопасность и порядок.

Уголовное дело Поджоги Тюмень РПЦ Преступления СК РФ
04 июня 2024, 16:23
Обвиняемых в разбоях участников ЧВК «Енот» признали невиновными
Читайте нас в: Google Новости
Московский гарнизонный военный суд признал невиновными пятерых участников межрегиональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известной как ЧВК «Енот»), которых обвиняли в разбоях и кражах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Суд признал право военных на реабилитацию и компенсацию вреда. Бывшего сотрудника ФСБ Александра Мрищука и четырех других фигурантов дела освободили.

По версии обвинения, подсудимые под видом патриотической организации создали преступное сообщество и нападали на склады и бизнесменов, которых правоохранительные органы подозревали в махинациях с поставками зарубежных товаров.

Следствие предполагало, что пять участников ЧВК «Енот» представлялись понятыми или помощниками оперативников и изымали ценности под видом оперативно-следственных действий.

«Коммерсант» заявлял, что бойцам ЧВК грозит от 12 до 17 лет колонии строго режима. Защита настаивала, что жертвы нападений оклеветали фигурантов дела, чтобы избежать ответственности.

Суд Военные ФСБ Кражи
04 июня 2024, 16:02
Избивавшие прохожих школьники из Липецка подпали под уголовное дело
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уголовное дело о разбое завели следователи Липецка против группировки школьников, устроивших серию нападений на прохожих. Как сообщило РИА «Новости», пока в деле только один эпизод, но криминалисты продолжили изучать снятые участниками банды ролики.

Уголовное дело о разбое завели следователи Липецка против группировки школьников, устроивших серию нападений на прохожих. Как сообщило РИА «Новости» , пока в деле только один эпизод, но криминалисты продолжили изучать снятые участниками банды ролики.

По данным ТРК «Липецкое время» , сотрудники полиции задержали семерых школьников в возрасте от 14 до 16 лет по заявлениям двух пострадавших, на которых они напали. В ходе допроса один из участников банды рассказал, что все избиения снимали на видео, которые выкладывали на специально созданном канале.

Материалы правоохранители направили в областной главк СК для принятия решений о возбуждении уголовного дела.

По данным РИА «Новости», главарем банды оказался 15-летний сын местных предпринимателей. Мальчик увлекается боксом и, по всей видимости, отрабатывал удары на потенциальных жертвах.

Сам юноша, узнав, что его личность раскрыли заявил, что не боиться уголовного преследования и готов рассказать полиции, что сам снимал видео с нападениями.

На эту историю обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело. Но пока в отношении только лидера группировки.

По данным следствия, 1 мая подозреваемый силой отобрал у 14-летнего подростка три тысячи рублей. Суд отправил юношу под домашний арест. Остальные участники нападений находятся на свободе.

Горожане заявили, что уже получили угрозы со стороны одной из диаспор. Пострадавшие опасаются, что дело могут спустить на тормозах и подростки вернутся на улицы.

Сегодня же в распоряжении 360. гu оказалось видео из Казани, где подросток напал и избил лишившегося ног участника специальной военной операции. Редакция выяснила, что драка произошла в микрорайоне Юдино. Конфликт возник из-за недопонимания и подросток требовал от участника СВО извинений.

Уголовное дело Суд Россия Школьники
04 июня 2024, 15:37
Жительница Ингушетии продала своего ребенка за 100 тысяч рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно жительницу Ингушетии, которая продала младенца за 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Молодая 22-летняя мать продала в Назрани своего ребенка 57-летней женщине. По данным следствия, это произошло в октябре 2022 года. В отношении покупательницы также возбудили уголовное дело.

Суд признал собранные следователями доказательства достаточными для вынесения приговора. Местную жительницу осудили по статье «Купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

В Москве мать заперла в иномарке своего двухлетнего ребенка. Она оставила ключи внутри машины и не могла открыть дверь. На помощь женщине пришли прохожие и спасатели: один из них разбил стекло в двери автомобиля, после чего младенца вытащили. Женщине вернули сына, который испугался, но не пострадал.

Ингушетия Уголовное дело Суд Дети Женщины
04 июня 2024, 15:22
Подсудимые напали на приставов в суде Пушкино
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Судебный процесс в Пушкинском городском суде над участниками преступной группировки сорвался. Подсудимые сломали клетку и напали на приставов. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На скамье подсудимых находились три человека. В какой-то момент они начали раскачивать и скакать по клетке, в которой они находились.

Суд

Новости по теме