Установили личность подозреваемого, нападавшего на женщин в Екатеринбурге

Читайте нас в:

В материале сказано, что ранее в правоохранительные органы обратились три жительницы Екатеринбурга. По их словам, незнакомец напал на них и угрожал изнасилованием. В руках у правонарушителя был нож. Первая пострадавшая смогла отбиться, а других двух неизвестный повалил на землю и стал душить. Однако завершить начатое не удалось - прохожие спугнули мужчину.

Блюстители порядка выяснили, что нападавшим может быть 45-летний Евгений Андреев. Он находится в федеральном розыске, его подозревают в совершении тяжкого преступления. Как сообщило издание E1.ru , этой весной мужчина предложил 22-летней девушке подвезти ее на машине. В ходе поездки завез ее в безлюдное место, раздел, связал лосинами, а потом насиловал несколько часов.

В полиции Андреев заявил, что жертва согласилась на интим, однако от прохождения полиграфа отказался. Потом против него возбудили уголовное дело и отправили под домашний арест. Однако Евгений выбрался из заточения - срезал браслет и сбежал в неизвестном направлении.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в разбое и изнасиловании женщины. По версии следствия, правонарушитель преследовал незнакомую москвичку на улице. Позже он загнал ее к мусорным бакам и надругался.