04 декабря 2023, 21:07

Уроженца Литвы задержали за организацию взрыва у военкомата в Петербурге

РИА «Новости»
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Подозреваемого в организации взрыва у здания военного комиссариата в Невском районе задержали в Санкт-Петербурге. Об этом «Известиям» сообщил источник в силовых структурах.

По предварительным данным, к взрыву причастен мужчина с российским гражданством, родившийся в Литве. Он пытался избежать правосудия и использовал все известные ему способы конспирации.

Сам подозреваемый признался, что хотел запугать людей, которые могут прийти в военкомат. Компоненты взрывного устройства задержанный собирал на месте работы.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном хранении и перевозке взрывных устройств и террористическом акте. Теперь подозреваемому грозит до 28 лет лишения свободы.

СВУ сработало около дома № 5 на улице Крупской, где находится военный комиссариат Невского района, 5 сентября. Пострадавших и возгорания зафиксировано не было. Момент взрыва у здания военкомата в Невском районе Санкт-Петербурга попал на видео.

Санкт-Петербург Взрывы
04 декабря 2023, 18:26
Суд продлил домашний арест фигурантке дела о брачных аферах в Москве
Соцсети
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С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд продлил срок содержания под домашним арестом подсудимой Диане Дабсон до 23 мая 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Кроме того, в ведомстве отметили, что суд не удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения на более мягкую.

«По результатам судебного заседания суд направил уголовное дело в отношении Дабсон по подсудности в Перовский районный суд города Москвы», - подчеркнули в пресс-службе.

Диана Дабсон - предполагаемая соучастница и дочь брачного афериста Надира Абулова, которого обвиняют в совершении мошенничества по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, девушка вместе с отцом разработали преступную схему хищения имущества у одиноких женщин. Мужчина знакомился с женщинами на сайтах, где выдавал себя за состоятельного холостяка, который хочет создать семью, а его дочь заводила с ними доверительные отношения.

Ранее психолог Александра Миллер рассказала, что распознать альфонса можно по его интересу к должности женщины и размеру зарплаты.

Мошенничество Москва 2023
04 декабря 2023, 17:55
Москвича уличили в ложном доносе о краже автомобиля
РИА «Новости»
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Жителя Москвы уличили в заведомо ложном доносе о краже транспортного средства. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что его автомобиль украли с улицы Сталеваров. Однако после проведенной проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что кражи в действительности не было.

Как выяснилось во время расследования, заявитель продал свой автомобиль еще в 2021 году и не снял его с регистрационного учета. После продажи машины на его имя стали приходить штрафы за нарушения правил дорожного движения, совершенные новым владельцем автомобиля. Чтобы избежать их оплаты, мужчина и придумал историю о хищении машины.

Против мужчины возбудили уголовное дело о ложном доносе о преступлении. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Преступления Москва 2023
04 декабря 2023, 16:24
Вор в законе умер в новосибирском СИЗО от передозировки наркотиками
РИА «Новости»
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Криминальный авторитет из Новосибирска Евгений Антипов, имевший статус вора в законе, умер в СИЗО от передозировки наркотиками. Об этом сообщило местное издание NGS.

Антипов умер в возрасте 51 года еще в начале июля. Сначала причиной назвали оторвавшийся тромб. За несколько недель до смерти его этапировали в новосибирский изолятор из Магаданской области.

По данным источника NGS, Антипов скончался через два дня после того, как Дзержинский суд отказал ему в условно-досрочном освобождении. Собеседник издания обратил внимание, что начальник СИЗО-1 после этого стал фигурантом дела о халатности.

Двумя неделями ранее появлялись данные о том, что ему якобы уже избрали меру пресечения. Но в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области это опровергли.

Последний срок Антипов отбывал за организацию нападения на члена азербайджанской банды Кенана Джалилова в СИЗО-1 в 2014 году.

Наркотики Тюрьмы
04 декабря 2023, 15:42
Московские бутики спрятали почти 50 миллиардов рублей от налоговой
РИА «Новости»
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В Москве раскрыли мошенническую схему уклонения от уплаты налогов среди бутиков. Им удалось «сэкономить» почти 50 миллиардов рублей. По подозрению в участии в афере задержали 10 человек, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, руководители точек по продаже люксовой одежды брали в аренду взломанные кассовые терминалы, с помощью которых можно было удалить историю продаж, и таким образом уходили от уплаты налогов.

Подозреваемых задержали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями совместно с ФСБ. Они доставили злоумышленников в отдел, где те признались, что в их владении было 900 таких кассовых аппаратов. В течение последних двух лет они отдавали приборы на временное пользование столичным предпринимателям за минимальное вознаграждение в виде восьми тысяч ежемесячно.

Мошенники выводили деньги через примерно 30 липовых контор. С 2021 года они сэкономили таким образом около 48,5 миллиарда рублей. Первые 30 аппаратов уже изъяли из ТЦ «Старт» на Ленинградском проспекте. Правоохранители возбудили дела по статьям 198 и 199 Уголовного кодекса. В ближайшее время изымут из оборота все оставшиеся аппараты и установят других причастных к махинациям лиц.

Известно, что правительство доработало законопроект о налоговых поправках. В итоге документ увеличился почти в четыре раза - до 100 страниц. Значительная часть проекта затрагивает область регулирования трансфертного ценообразования. Речь идет об увеличениях штрафов за нарушения.

Мошенничество ФНС РФ Москва 2023

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