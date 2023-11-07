07 ноября 2023, 12:49

Уральский пенсионер выстрелил в двух безработных сыновей

РИА «Новости»
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Пожилой житель Урала расстрелял двух сыновей из-за отсутствия у них денег и работы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, ЧП произошло в населенном пункте Туринская Слобода в Свердловской области. Пенсионер разругался с 51-летним и 46-летним сыновьями из-за того, что они не устраиваются на работу и берут его деньги.

В ходе конфликта 72-летний мужчина взял ружье и начал стрелять. Старший сын получил ранение руки, а младший - живота.

По предварительной информации, 46-летний пострадавший скончался еще до приезда скорой помощи, а второго отвезли в хирургическое отделение.

Пенсионер попытался скрыться с места стрельбы, однако правоохранители его задержали. В свое оправдание он сказал, что открыл огонь в воспитательных целях.

Ранее в Новосибирской области под суд пошел местный житель, который убил сына за употребление наркотических препаратов.

Стрельба Пенсионеры МВД РФ Свердловская область
07 ноября 2023, 12:30
Мотоцикл Kawasaki конфисковали у повторно севшего за руль пьяным москвича
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У 37-летнего жителя Москвы, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, конфисковали мотоцикл Kawasaki за 150 тысяч рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура столицы.

В июле 2023 года мужчина, находясь в состоянии сильного опьянения, ехал на своем мотоцикле Kawasaki модели GPZ1100 в районе города Щербинка и поселения Рязановское с пассажиркой. В результате аварии, которая произошла из-за нетрезвого водителя, девушка получила незначительные травмы.

Ранее он уже совершал подобное преступление, ему назначили штраф и лишение водительских прав на полтора года. Однако мужчина не выплатил назначенный штраф и не сдал водительское удостоверение.

Теперь его судили по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Мотоциклисту назначили 260 часов обязательных работ и лишили права управлять транспортом на два года. Принадлежащий гражданину мотоцикл изъяли в доход государства.

Ранее автомобиль сбил пешехода на северо-западе Москвы. По словам очевидцев аварии , виновник ДТП был пьян.

Прокуратура РФ ДТП Москва 2023
07 ноября 2023, 11:25
Подозреваемого в исчезновении партии носков на 3,5 млн рублей задержали в Подмосковье
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Жителя Архангельской области, подозреваемого в исчезновении крупной партии шерстяных носков, задержали в Подмосковье. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

В полицию обратился представитель фирмы, продающей одежду оптом. Он сообщил, что заказал транспортировку более 31 тысячи пар мужских шерстяных носков через онлайн-сервис автомобильных грузоперевозок. По словам заявителя, стоимость партии превышает 3,5 миллиона рублей.

Товар должны были доставить из Подмосковья в Набережные Челны, однако водитель фуры перестал выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска подмосковного главка МВД России вместе с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу и ОМВД России по городскому округу Чехов задержали подозреваемого в Дзержинском.

«Он сказал, что подработку по доставке шерстяных носков ему предложил знакомый. Якобы именно по его указанию он отвез товар в Богородский городской округ, а не в Набережные Челны», - сообщили в «МВД Медиа».

Против 32-летнего жителя Архангельской области возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. По версии правоохранителей, мужчина причастен к аналогичному преступлению на территории городского округа Чехов, где ущерб составил более одного миллиона рублей. Видновский городской суд отправил подозреваемого под стражу.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину , подозреваемых в краже из магазина в Щелкове. Незнакомые между собой люди, предположительно, пытались вынести товары из супермаркета в одно и то же время.

Одежда Грузовики МВД РФ Дзержинский
07 ноября 2023, 11:07
Двое мужчин украли оставленную без присмотра женскую сумку в центре Москвы
РИА «Новости»
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Два молодых человека украли женскую сумочку из ресторана на Протопоповском переулке в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, владелица аксессуара ненадолго отвлеклась, оставив свою вещь без присмотра. В итоге один из злоумышленников незаметно забрал брошенный аксессуар и спрятал его под пальто.

Далее молодые люди покинули место происшествия. Уже в автобусе они начали осматривать украденное. В результате подозреваемые нашли незапароленный телефон и денежные средства.

К тому времени пострадавшая уже обнаружила пропажу и успела вовремя заморозить банковские счета. Злоумышленники похитили телефон и деньги, а сумку оставили в общественном транспорте. Общий ущерб составил 57 тысяч рублей.

«Фигурантам 19 и 20 лет предъявлено обвинение по пункту „а, в“ части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину)», - отметили в пресс-службе.

Ранее двое мужчин избили и обокрали прохожего на Пресненской набережной.

Кражи Москва 2023
06 ноября 2023, 20:26
Неизвестные обстреляли белый Land Cruiser в Уссурийске
Unsplash
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Группа неизвестных вела стрельбу по белому внедорожнику Land Cruiser в городе Уссурийске в Приморском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, огонь по иномарке открыли на автомобильной стоянке перед магазином «Ветеран», который находится на Владивостокском шоссе.

Злоумышленники обстреляли белый внедорожник, ехавший по парковке. В результате обстрела 30-летний мужчина получил ранение в живот.

«Очевидцы самостоятельно увезли его в больницу до приезда скорой», - указали в материале.

Другие подробности происшествия в публикации не привели. Полицейские устанавливают личности стрелявших и их мотивы.

Ранее драка в автобусе закончилась стрельбой в Санкт-Петербурге. Один из пассажиров выстрелил в 45-летнего оппонента и скрылся. Позже петербуржец сам пришел в полицию, теперь ему грозит уголовное дело.

Стрельба Полиция

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