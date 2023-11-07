Уральский пенсионер выстрелил в двух безработных сыновей

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По данным источника, ЧП произошло в населенном пункте Туринская Слобода в Свердловской области. Пенсионер разругался с 51-летним и 46-летним сыновьями из-за того, что они не устраиваются на работу и берут его деньги.

В ходе конфликта 72-летний мужчина взял ружье и начал стрелять. Старший сын получил ранение руки, а младший - живота.

По предварительной информации, 46-летний пострадавший скончался еще до приезда скорой помощи, а второго отвезли в хирургическое отделение.

Пенсионер попытался скрыться с места стрельбы, однако правоохранители его задержали. В свое оправдание он сказал, что открыл огонь в воспитательных целях.

Ранее в Новосибирской области под суд пошел местный житель, который убил сына за употребление наркотических препаратов.