Уральский хоккеист умер после операции по удалению металлической пластины

Мужчина имел образование тренера, но работал менеджером по продажам автомобилей и в свободное время играл в любительской хоккейной лиге Orgmaster. Осенью 2018 года он сломал ключицу, врачи провели остеосинтез металлической пластиной. Через год мужчина снова получил перелом ключицы. Ему установили новую пластину и посоветовали удалить ее через год, но из-за пандемии операцию отложили до октября 2023 года.

«В сборной команде играл и врач 23-й больницы, и в этом году сын, договорившись с этим доктором, пошел на операцию», - рассказала мать спортсмена Лидия Горбунова.

Дмитрий Горбунов сдал все анализы прежде чем лечь под нож. Во время операции у него остановилось сердце, врачи ввели пациента в искусственную кому. Его 18 октября перевезли в больницу № 40, а на четвертый день мужчина умер.

В свидетельстве о смерти указали, что хоккеист скончался от сепсиса из-за бактерии клебсиеллы и гипоксического поражения головного мозга. Следком, по информации журналистов, возбудил уголовное дело по части второй статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Юрист Юлия Липинская от имени родственников покойного запросила подчерковедческую экспертизу подписей мужчины в согласиях на операцию и переливание крови.

В возрасте 42 лет умер экс-футболист ЦСКА Богдан Шершун. Он страдал от опухоли мозга.