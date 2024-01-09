09 января 2024, 08:41

Уральский хоккеист умер после операции по удалению металлической пластины

piqsels
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В Свердловской области возбудили уголовное дело после смерти 38-летнего хоккеиста-любителя Дмитрия Горбунова. Во время плановой операции по удалению металлической пластины из ключицы его сердце остановилось. Родственники настояли на проведении расследования, сообщил сайт E1.ru.

Мужчина имел образование тренера, но работал менеджером по продажам автомобилей и в свободное время играл в любительской хоккейной лиге Orgmaster. Осенью 2018 года он сломал ключицу, врачи провели остеосинтез металлической пластиной. Через год мужчина снова получил перелом ключицы. Ему установили новую пластину и посоветовали удалить ее через год, но из-за пандемии операцию отложили до октября 2023 года.

«В сборной команде играл и врач 23-й больницы, и в этом году сын, договорившись с этим доктором, пошел на операцию», - рассказала мать спортсмена Лидия Горбунова.

Дмитрий Горбунов сдал все анализы прежде чем лечь под нож. Во время операции у него остановилось сердце, врачи ввели пациента в искусственную кому. Его 18 октября перевезли в больницу № 40, а на четвертый день мужчина умер.

В свидетельстве о смерти указали, что хоккеист скончался от сепсиса из-за бактерии клебсиеллы и гипоксического поражения головного мозга. Следком, по информации журналистов, возбудил уголовное дело по части второй статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Юрист Юлия Липинская от имени родственников покойного запросила подчерковедческую экспертизу подписей мужчины в согласиях на операцию и переливание крови.

В возрасте 42 лет умер экс-футболист ЦСКА Богдан Шершун. Он страдал от опухоли мозга.

Спортсмены Уголовное дело Хоккей Екатеринбург Медицина
09 января 2024, 05:27
Пьяный подросток сжег бездомного мужчину после ссоры на Сахалине
Freepik
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Подростка на Сахалине обвинили в жестоком убийстве бездомного. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Сахалинской области.

По данным правоохранителей, ночью 7 января 16-летний юноша поссорился с 46-летним мужчиной в коридоре общежития на улице Ленина. Подозреваемый находился в алкогольном опьянении.

«Обвиняемый, используя зажигалку, поджег полиэтиленовую упаковку и поднес открытое пламя под тело спавшего в коридоре потерпевшего, от чего одежда последнего загорелась», - сказано в сообщении.

В итоге бездомный скончался на месте из-за полученных ожогов.

Ранее подросток в Ачинске признался в совершении убийства одноклассника. По его словам, тело жертвы он сбросил в реку. В ходе разбирательства выяснили, что погибший школьник пришел домой к однокласснику. Дети поссорились, после чего подозреваемый взял топор и ударил 12-летнего товарища.

Убийства Дети Школьники Мужчины
08 января 2024, 13:58
Неизвестный пять раз выстрелил в жителя Ногинска и скрылся на иномарке
РИА «Новости»
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Правоохранители возбудили уголовное дело в связи с убийством 44-летнего жителя Ногинска. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

Мужчина с огнестрельными ранениями 7 января смог самостоятельно обратиться в больницу, но через некоторое время умер. Следователи и криминалисты изъяли пулю и гильзы, одежду погибшего, а также начали допрашивать свидетелей.

По информации РЕН ТВ , мужчину ранили на парковке торгового центра «Люкс». Нападавший пять раз выстрелил в него, после чего злоумышленник скрылся на Porsche Cayenne. В издании добавили, что рядом с пострадавшим в автомобиле находилась женщина.

Ранее житель городского округа Лыткарино Московской области случайно открыл огонь из травматического пистолета по знакомому , который пришел к нему в гости. Пуля попала в мужчине в шею, он умер до приезда скорой помощи.

Уголовное дело Убийства Россия
08 января 2024, 12:57
Мужчину зарезали в пьяной ссоре на востоке Москвы
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В Восточном округе Москвы убили 50-летнего мужчину. Его тело с ножевым ранением обнаружили в нежилом помещении на Щелковском шоссе, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что полицейским удалось установить и задержать подозреваемых в убийстве - 48-летнего мужчину и 40-летнюю женщину.

По данным пресс-службы прокуратуры, женщина распивала алкоголь с двумя приятелями. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Во время ссоры ее сожитель несколько раз ударил камнем по голове потерпевшего, а она два раза пырнула мужчину ножом.

В ближайшее время суд арестует подозреваемых. Под контролем прокуратуры их планируют привлечь к уголовной ответственности по статье об убийстве.

На днях мертвую девушку нашли в гостиничном номере в центре Москвы. Правоохранители уже работают на месте, выясняя причины ее гибели.

Убийства Поножовщины Москва 2023
07 января 2024, 23:59
Жительница Свердловской области избила малолетнего сына из-за конфеты
РИА «Новости»
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Правоохранители начали расследования избиения малолетнего мальчика в Красноуральске, сообщило издание Ura.ru. Предположительно, его избила недавно вышедшая из тюрьмы мать.

СК начал процессуальную проверку по статье об избиении. Следователи стали опрашивать свидетелей и осматривать ребенка для установления тяжести вреда. Органы опеки и полицейские также выясняют, в каких условиях находился пострадавший мальчик.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых заявил, что подозреваемая мать отбывала наказание в тюрьме за кражу и недавно вышла из заключения. Она воспитывает трех детей без помощи их отца.

Как сообщило местное издание e1.ru , в избиении ребенка женщину обвинила его бабушка. По ее словам, причиной конфликта между матерью и сыном стало ее нежелание отдать ему конфету. Обвинительница призналась, что после освобождения мамы сын не хотел возвращаться к ней из-за жестокого обращения - он жил вместе с бабушкой с двух лет.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали женщину, избившую школьников нунчаками.

Дети Свердловская область Избиения

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