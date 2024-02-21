21 февраля 2024, 07:25

Уралец украл у своей бабушки 25 тысяч рублей на онлайн-игры

Unsplash
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В Свердловской области по подозрению в краже задержали 19-летнего парня. Его бабушка заявила о пропаже 25 тысяч рублей, сообщил межмуниципальный отдел МВД России «Каменск-Уральский» на своей странице в «ВКонтакте».

Женщина 1964 года рождения пришла в полицию 15 февраля. Она пожаловалась на внука, который дважды крал у нее деньги. Сначала 19-летний парень забрал из шкафа 10 тысяч рублей, затем 15 тысяч.

Бабушка заметила пропажу и заставила внука во всем сознаться. Он потратил деньги на личные нужды и оплату онлайн-игр. Парень пообещал вернуть деньги, но не сделал этого. Тогда пенсионерка обратилась в полицию.

Возбудили уголовное дело по статье 158 УК России «Кража». Парня отпустили под подписку о невыезде.

В Новосибирске внук обокрал свою бабушку на 32 тысячи рублей. Он унес ее телевизор и драгоценности.

Уголовное дело Свердловская область Полиция
21 февраля 2024, 07:39
Американка обжаловала свой арест в Екатеринбурге по подозрению в госизмене
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Подозреваемая в госизмене гражданка России и США Ксения Карелина обжаловала арест в Екатеринбурге. Заседание по апелляции назначили на 29 февраля, сообщило РИА «Новости».

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал ее 8 февраля на два месяца. Подозреваемая подала апелляцию, но в назначенный день адвокат не явился на заседание. Из-за этого рассмотрение перенесли на 29 февраля.

Жительницу Лос-Анджелеса с двойным гражданством задержали в Екатеринбурге. Ее обвинили в участии в публичных акциях в поддержку Украины и сборе средств на нужды украинской армии. Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Госизмена».

Жителя Омска приговорили к 16 годам колонии строго режима за госизмену и диверсию на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги. Парень сотрудничал с украинскими спецслужбами.

США Екатеринбург Аресты
21 февраля 2024, 07:33
Стала известна причина задержания руководства Всероссийского общества глухих
РИА «Новости»
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Руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ) задержали по подозрению в массовом хищении активов. Об этом сообщил «Коммерсант».

По его данным, причиной задержания стали подозрения в махинациях с недвижимостью, принадлежащему ВОГ, в шести регионах. По версии следствия, сообщники продали несколько зданий по заведомо заниженной цене, якобы избавляясь от непрофильных активов. Ущерб оценили в 211 миллионов рублей. Под подозрение попало почти все руководство центрального аппарата ВОГ, в том числе ее президент Станислав Иванов.

Примечательно, что в 2023 году его предшественника на посту, 79-летнего Валерия Рухледева, осудили на семь лет за такие же аферы, но с московской недвижимостью.

Всероссийское общество глухих существует с 1926 года. Это одна из старейших общественных организаций в стране.

О массовом задержании руководства полицией стало известно накануне, 20 февраля. Причины тогда не уточнялись. В организации заявили, что о следят за ситуацией и поддерживают контакты с задержанными, их адвокатами и правоохранителями.

Хищения Задержания
20 февраля 2024, 18:43
Москвич под видом рабочего украл сетевые коммутаторы на 1,4 миллиона рублей
РИА «Новости»
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В Москве сотрудникам полиции удалось раскрыть кражу двух сетевых коммутаторов за 1,4 миллиона рублей из организации. Подозреваемым оказался 43-летний бывший работник этой компании, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, мужчина пришел в офис фирмы, представившись рабочим. Он убедил сотрудников в необходимости провести ремонт в помещении.

Во время проведения работ он повредил навесной потолок и украл оттуда два сетевых коммутатора. После этого скрылся.

Полицейские уже изъяли похищенное оборудование. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже. Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Северо-Восточном округе Москвы правоохранители задержали 21-летнюю девушку , подозреваемую в краже. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как она пыталась вынести из магазина товары в детской коляске.

Кражи Москва
20 февраля 2024, 18:19
Актера Базанова из сериала «Слово пацана» оставили под стражей до 20 мая
РИА «Новости»
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Актера Сергея Базанова, сыгравшего Демида в сериале «Слово пацана», оставили под стражей до 20 мая. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Базанова обвинили в убийстве , совершенном в 2011 году группой лиц из корыстных побуждений. По версии следствия, мужчины напали на прохожего в Большом Полуярославском переулке, выстрелили в него не менее трех раз и отобрали 900 тысяч долларов.

Актер своей вины в преступлении не признал. Однако обвинение уличило его и подельника в совершении убийства благодаря проведенным экспертизам и работе со свидетелями.

Сестра актера назвала обвинения Базанова в убийстве «бредом и глупостями». Она уверена в невиновности брата и находится с ним рядом постоянно.

Убийства Суд СИЗО Актеры Москва

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