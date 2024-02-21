Уралец украл у своей бабушки 25 тысяч рублей на онлайн-игры

Женщина 1964 года рождения пришла в полицию 15 февраля. Она пожаловалась на внука, который дважды крал у нее деньги. Сначала 19-летний парень забрал из шкафа 10 тысяч рублей, затем 15 тысяч.

Бабушка заметила пропажу и заставила внука во всем сознаться. Он потратил деньги на личные нужды и оплату онлайн-игр. Парень пообещал вернуть деньги, но не сделал этого. Тогда пенсионерка обратилась в полицию.

Возбудили уголовное дело по статье 158 УК России «Кража». Парня отпустили под подписку о невыезде.

В Новосибирске внук обокрал свою бабушку на 32 тысячи рублей. Он унес ее телевизор и драгоценности.