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По его данным, мужчину до сих пор не нашли.

Около полутора недель назад, ранним утром 23 сентября, 49-летний гражданин Азербайджана подкараулил свою 37-летнюю бывшую, когда она возвращалась домой. Разозлившись, что она там не ночевала, он затеял скандал, а в итоге облил ее бензином, поджег зажигалкой и сбежал. Очевидцы помогли потушить женщину и вызвали скорую помощь. Пострадавшая попала в реанимацию, где врачи долго боролись за ее жизнь, однако ожоги оказались смертельными.

Правоохранители установили личность злоумышленника и объявили его в розыск.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью (часть 3 статьи 30, пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ). Они осмотрели место происшествия, собрали улики, допросили свидетелей, назначили судебные экспертизы.