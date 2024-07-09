Умер при загадочных обстоятельствах. Тело немецкого бизнесмена нашли в Москва-Сити

Жертва «кислотного маньяка» из Монина Анастасия Лобода в интервью 360.ru рассказала о заседании суда по делу о нападении на нее. По ее словам, обвиняемый беспокоится не о совершенном преступлении, а своих «научных разработках».

Женщина поделилась своими впечатлениями о внешнем виде и психологическом состоянии Сулейманова.

«Выглядит он хорошо, как поросенок в Пасху. Кругленький, розовенький, нарядный - как на свадьбу. Сидит улыбается, вертится, читает материалы дела», - отметила Анастасия.

При этом, по ее словам, никто из тех, кто хорошо знает подозреваемого, не верит, что он мог облить ее кислотой.

«Он больше всего переживает, что его научные <…> разработки в плане ветеринарии и плазмы крови куда-то утекут. Больше его ничего не беспокоит», - подчеркнула она.

При этом, как отметила пострадавшая, Сулейманов не отказывается от своей вины, но опекуном будет выступать его мать, и она не считает нужным выплачивать компенсации. Новое рассмотрение дела перенесли на август.

«Возможно, что 6 августа что-то будет решено», - предположила Анастасия.

Отвечая на вопрос, как она себя чувствует, снова оказавшись рядом с нападавшим, Анастасия сказала, что «пока он <…> сидит за решеткой - вообще без разницы».

Ранее Лобода перенесла пять операций после того, как Сулейманов облил ее кислотой. Это привело к ожоговым травмам глаз и кожи лица потерпевшей.