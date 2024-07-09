09 июля 2024, 22:18

Умер при загадочных обстоятельствах. Тело немецкого бизнесмена нашли в Москва-Сити

РИА «Новости»
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Тело топ-менеджера Черногорской горнорудной компании Франка Риттнера нашли в башне Neva Towers в Москва-Сити. Об этом сообщила телекомпания РЕН-ТВ.

По данным правоохранительных органов, мужчина умер в своей квартире.

«Были вызваны сотрудники МЧС, которые вскрыли дверь. Был обнаружен труп без признаков насильственной смерти», - рассказал источник телеканала.

Бизнесмен неожиданно перестал выходить на связь и не открывал дверь своим коллегам по работе. Он ушел из жизни в возрасте 55 лет.

Ранее в квартире в центре Москвы нашли тело актера Римиса Сидабраса. Он умер в возрасте 31 года. Смерть мужчины, как заявили журналисты, не носила криминальный характер.

Россия Москва
09 июля 2024, 20:16
«Нарядный, как на свадьбу». Пострадавшая рассказала о встрече в суде с «кислотным маньяком»
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Жертва «кислотного маньяка» из Монина Анастасия Лобода в интервью 360.ru рассказала о заседании суда по делу о нападении на нее. По ее словам, обвиняемый беспокоится не о совершенном преступлении, а своих «научных разработках».

Женщина поделилась своими впечатлениями о внешнем виде и психологическом состоянии Сулейманова.

«Выглядит он хорошо, как поросенок в Пасху. Кругленький, розовенький, нарядный - как на свадьбу. Сидит улыбается, вертится, читает материалы дела», - отметила Анастасия.

При этом, по ее словам, никто из тех, кто хорошо знает подозреваемого, не верит, что он мог облить ее кислотой.

«Он больше всего переживает, что его научные <…> разработки в плане ветеринарии и плазмы крови куда-то утекут. Больше его ничего не беспокоит», - подчеркнула она.

При этом, как отметила пострадавшая, Сулейманов не отказывается от своей вины, но опекуном будет выступать его мать, и она не считает нужным выплачивать компенсации. Новое рассмотрение дела перенесли на август.

«Возможно, что 6 августа что-то будет решено», - предположила Анастасия.

Отвечая на вопрос, как она себя чувствует, снова оказавшись рядом с нападавшим, Анастасия сказала, что «пока он <…> сидит за решеткой - вообще без разницы».

Ранее Лобода перенесла пять операций после того, как Сулейманов облил ее кислотой. Это привело к ожоговым травмам глаз и кожи лица потерпевшей.

Преступления Россия
09 июля 2024, 17:48
Более 100 дагестанцев попали в тюрьму за «поиски израильтян» в аэропорту Махачкалы
РИА «Новости»
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Более 100 участников осенних беспорядков в Махачкале «сидят в тюрьмах». Об этом заявил МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил об антисемитских протестах в Махачкале, когда митингующие взяли штурмом аэропорт из-за самолета из Израиля.

«Сто сорок человек, молодых людей, сидят в тюрьмах», - указал он.

Магомедов отметил, что по делу о беспорядках в городе в октябре 2023 года к ответственности привлекли 1200 человек. Агрессивные протестующие тогда заблокировали взлетно-посадочную полосу и устроили самовольный досмотр прибывающих пассажиров в поисках израильтян.

Глава республики Сергей Меликов назвал людей, которые устроили дебош в аэропорту, трусами и предателями.

Израиль Дагестан Тюрьмы Конфликт Израиля и Палестины
09 июля 2024, 17:30
Участников «шариатского патруля» задержали в Кабардино-Балкарии
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В Кабардино-Балкарии пресекли деятельность так называемого «шариатского патруля». В пресс-службе МВД по региону сообщили, что всего задержали 10 жителей республики в возрасте от 26 до 54 лет.

«Участники так называемого „шариатского патруля“ на территории городского поселения Тырныауз и его окрестностях находили граждан, чье поведение и образ жизни, по их мнению, не соответствует их религиозно-экстремистским убеждениям», - передали в министерстве.

Злоумышленники терроризировали людей, оказывая психологическое давление, а также избивали своих жертв палками. Пострадали минимум 14 человек. Правоохранители возбудили два уголовных дела: одно по статье «Создание экстремистского сообщества» на организатора «шариатского патруля», второе - на остальных за участие в сообществе.

Ранее группу из семи человек задержали в Москве по подозрению в организации экстремистского сообщества. Свою деятельности они координировали через сообщество в одной из социальных сетей. В закрытых чатах преступники обсуждали предстоящие нападения.

Уголовное дело Экстремизм
09 июля 2024, 13:59
Ректор Балтийского федерального университета попался на взятке
РИА «Новости»
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Ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, сумма взятки составила около 700 тысяч рублей. На месте работают следователи.

Официальных комментариев от прокуратуры или Следственного комитета пока не поступало. Информации на сайте вуза о произошедшем также нет.

Федоров возглавляет университет с 2019 года, до этого был ректором Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Является доктором философских наук.

Ранее в Новочеркасске передали в суд дело преподавателя , которого обвинили в получении взяток от студентов.

Вузы Студенты Калининград

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