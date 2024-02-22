Умер отсидевший 15 лет уралмашевский киллер Игорь Сычев

Бизнесмена в тяжелом состоянии привезли в горбольницу № 40 в январе. Мужчина перенес инсульт, ситуацию осложнял сахарный диабет. Он умер 21 февраля.

Игоря Сычева в 2001 году приговорили к 15 годам тюрьмы. Его называли киллером ОПС «Уралмаш» , причастной к 30 убийствам и трем терактам. Мужчина отбывал наказание в ИК-54 Новой Ляли, затем перевелся в колонию-поселение.

После освобождения он занялся бизнесом. Сначала Игорь Сычев завладел компанией «Континенталь-Линк», которая обеспечивала Урал пейджинговой связью, затем - овощебазой «Урожай». В 2013 году мужчина приобрел «Издательский дом 1905», который, в том числе, выпускал интернет-газету «Вечерние ведомости». Некоторое время бизнесмен владел франшизой «Московский комсомолец-Урал».

В 2021 году умер другой участник группировки - Менир Фахртдинов , известный по прозвищу Миша Черт. Он страдал от хронических болезней и зависимостей.