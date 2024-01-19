Укрывшему Трепову в квартире после взрыва запросили год и 10 месяцев колонии

Сам подсудимый попросил не отправлять его в колонию и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Представляющая интересы Касинцева адвокат заявила, что ее подзащитный не смог отказать Треповой в убежище из-за повышенного уровня эмпатии. По ее словам, когда подсудимый узнал о том, что совершила гостья, то не хотел держать ее в своем доме, но не смог справиться со своим страхом. Адвокат подчеркнула, что его действия нужно переквалифицировать на несообщение о преступлении.

Суд объявил перерыв в заседаниях до 22 января. В ходе следующего слушания обвиняемые выступят с последними словами.

Главной обвиняемой в теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский , Дарье Треповой обвинение запросило 28 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей.

Следствие доказало, что Трепова принесла на творческий вечер Татарского в кафе Санкт-Петербурга статуэтку со взрывчаткой. Девушке предъявили в обвинение в совершении теракта. В ходе заседания она заявила, что не знала о бомбе, а выполняла приказы куратора.

Кроме уголовного дела, в рамках гражданского производства к Треповой подал иски 21 потерпевший, числе которых - мать Татарского. Их общая сумма составила 50 миллионов рублей.