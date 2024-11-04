Укравший сливочное масло и шампуни москвич получил почти 2 года ИК строгого режима

По данным агентства, шампунь и масло подсудимый украл из магазина «Перекресток», переложив товар из продуктовой корзины в подарочный пакет.

Вместе с ним он с невозмутимым видом проследовал мимо кассы к выходу. Там мужчину остановил охранник и попросил пройти в служебное помещение магазина, но злоумышленник сбежал.

Против москвича возбудили дело по статье «Грабеж». В дальнейшем он признал вину и мог бы получить более мягкое наказание, но выяснилось, что у него уже есть неснятые и непогашенные судимости.

Ранее его привлекали к уголовной ответственности по статьям о краже, грабеже и покушениям на преступления по этим статьям.