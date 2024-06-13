13 июня 2024, 05:27

Укравшие 30 миллионов воры в Приморье планировали ограбление несколько месяцев

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Полицейские поймали во Владивостоке двух мужчин, которые могли украсть из хранилища кредитной организации 30,5 миллиона рублей. Об этом сообщило УМВД по Приморскому краю в Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что ночью сработала сигнализация в одной из небанковских кредитных организаций. На место ЧП прибыли правоохранители, но злоумышленников там уже не было. Позже в полицию поступило заявление о краже 30,5 миллионов рублей.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих жителей Владивостока 45 и 48 лет», - рассказали в ведомстве.

В ходе допросов задержанные признали вину. Они рассказали, что несколько месяцев планировали украсть деньги. Подозреваемые надели маски на лица, проникли в помещение с помощью дубликатов ключей и забрали деньги.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Задержанных заключили под стражу. Им могут присудить до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что вооруженный мужчина похитил золото в нижегородском ломбарде. Он угрожал продавцу ножом.

Рубль Кражи Деньги Полиция
13 июня 2024, 01:40
Дело о крупнейшей взятке в истории России поступило в суд
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Дело двух сотрудников Следственного комитета России, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере, поступило в Балашихинский городской суд Московской области. Информацию об этом разместили в картотеке инстанции.

«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны», - написали в базе суда.

Их обвинили в получении взятки в размере более чем в 2,7 тысячи биткоинов (на сегодняшний день соответствуют приблизительно 16 миллиардам 500 миллионам рублей), которые они вымогали у хакеров из группы Infraud Organization.

Ранее Никулинский суд Москвы изъял свыше тысячи биткоинов у Тамбиева. Ранее он занимал должность начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы.

Уголовное дело Рубль Суд Криптовалюты Россия Следственный комитет России
13 июня 2024, 00:34
Стала известна дата рассмотрения жалобы на арест генерала Шамарина
Pxhere
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Второй западный окружной военный суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест начальника главного управления связи ВС России, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

Суд рассмотрит апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения Шамарину в виде заключения под стражу 13 июня.

По данным следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха компании Елены Гришиной. Генерала задержали в мае , у него провели обыски. После этого Шамарина доставили на допрос. Затем стало известно о его аресте.

Суд Военные Россия Аресты
13 июня 2024, 00:09
Стали известны мотивы открывшего стрельбу у Оптиной пустыни под Калугой
РИА «Новости»
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Неизвестный мужчина, открывший огонь по автомобилю в Калужской области, действовал с целью ограбления. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, мужчина остановил автомобиль с целью ограбления», - подчеркнул собеседник агентства.

Злоумышленник открыл огонь у монастыря Оптина пустынь вечером 12 июня и устроил перестрелку с полицейскими. Ему удалось скрыться. В результате ЧП пострадала женщина. Она получила ранение в ногу. Стрелка объявили в розыск.

Ранее вооруженный пистолетом и ручными гранатами мужчина ограбил офис банка в Хабаровске. Его добыча составила более 13 миллионов рублей. Правоохранительные органы приняли меры для его поиска и задержания.

Стрельба Ограбления Преступления Мужчины
12 июня 2024, 23:43
«Завод имени Дегтярева» потребовал взыскать с фирмы брата Галкина 2,1 млн рублей
РИА «Новости»
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Арбитражный суд Москвы принял в производство иск ОАО «Завод имени Дегтярева» к фирме ООО «Оружейные мастерские», которой владеет брат шоумена Максима Галкина* Дмитрий. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

Сумма иска составляет 2,1 миллиона рублей по договору поставки от января 2023 года. Исковое заявление приняли к производству, дату его рассмотрения пока не назначили, сообщил источник агентства.

Старший брать юмориста до 2017 года был гендиректором ООО «Военно-промышленная компания», а сейчас является соучредителем ООО «Оружейные мастерские» с 25% акций.

Ранее в офисе и дома Дмитрия Галкина прошли обыски. Компания брата шоумена занимается переоснащением БТР, у них были подписаны контракты с Минобороны на 18 миллиардов рублей.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Суд Заводы Максим Галкин Москва

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