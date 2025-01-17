17 января 2025, 13:45

Укравшего 168 млн рублей главу депозитария арестовали в Сочи

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Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения похитителю 168 миллионов рублей из депозитария. Обвиняемому отказали в домашнем аресте и залоге, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу. Мера будет действовать два месяца, до 15 марта 2023 года.

Исполняющего обязанности директора многофункционального депозитарного центра в Сочи обвинили в краже в особо крупном размере. По версии правоохранительных органов, он похитил из сейфовых ячеек 18 клиентов 168 миллионов рублей.

Мужчину задержали на рабочем месте. Выяснилось, что он спрятал часть украденных средств в иностранной валюте в тайнике в лесу. Оттуда полицейские изъяли 600 тысяч долларов. Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Суд Сочи Кражи Аресты Краснодарский край
17 января 2025, 12:54
Скрывшую получение ВНЖ в США жительницу Челябинска отправили под суд
РИА «Новости»
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Жительница Челябинска предстанет перед судом за неуведомление уполномоченных органов о получении вида на жительство в США. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Челябинской области.

Правоохранители установили, что имеющая постоянную регистрацию в Челябинске женщина получила вид на жительство в США до 2034 года. При этом она не исполнила обязанность по подаче уведомления в уполномоченный орган о наличии у нее вида на жительство на территории иностранного государства.

Преступление выявили оперативники управления ФСБ по региону. Они же осуществляют сопровождение по уголовному делу. В настоящее время расследование завершили, материалы отправили в суд.

Осенью 2024 года гражданин США Джон Роблес получил российский паспорт. Он поблагодарил органы государственной власти, которые помогли ему воплотить в жизнь о гражданстве РФ.

США Суд Челябинск ВНЖ
17 января 2025, 11:54
В Москве задержали мужчину за незаконный оборот наркотиков
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Москве мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

На 1-й Парковой улице патруль обратил внимание, что один из прохожих попытался скрыться при виде сотрудников правоохранительных органов. Его остановили для проверки документов.

В разговоре с росгвардейцами 27-летний житель Подмосковья заметно нервничал, а затем признался, что у него при себе есть наркотики. После этого его задержали.

У мужчины нашли N-метилэфедрон общей массой более шести граммов в полимерных пакетиках. Он признался, что нашел наркотики в закладках. После этого его передали сотрудникам правоохранительных органов.

Неделю назад на шоссе Энтузиастов задержали 30-летнего приезжего из Челябинской области, у которого в кармане нашли мефедрон.

Наркотики Росгвардия Мужчины Москва
17 января 2025, 08:53
Расследование дела женщины, назвавшей рабочих «русней», завершили в Москве
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Предварительное расследование уголовного дела Яны Джоган, которая оскорбила рабочих по национальному признаку и угрожала им, завершили. Об этом РИА «Новости» рассказала адвокат Елена Пономарева.

Следствие установило, что женщина использовала нецензурную брань в отношении строителя, который делал ремонт в подъезде, и других лиц, заявляя о вражде и наневисти к русским людям. Кроме того, она угрожала мужчинам пистолетом и выстрелила в их сторону холостыми по меньшей мере два раза.

Против 37-летней москвички Джоган возбудили дело по статье о хулиганстве. У нее дома обнаружили пневматическое оружие. Подозреваемая признала вину, сейчас она находится под стражей.

Суд обязал ее выплатить штраф в размере двух тысяч рублей за публичное демонстрирование в социальной сети запрещенной символики.

Накануне журналисты узнали, что жительница Москвы , которая назвала строителей «русней» и угрожала им оружием, может сесть в тюрьму за госизмену.

Суд СИЗО Экстремизм Москва
17 января 2025, 08:39
Адвокат рассказал о любопытной коллизии в деле генерала Попова
РИА «Новости»
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Суд столкнулся с любопытной коллизией во время рассмотрения дела бывшего командующего 59-й армией, генерал-майора Ивана Попова. Об этом «Коммерсанту» сообщил адвокат подозреваемого Сергей Буйновский.

«Представляющий Запорожскую область юрист заявил, что по этому делу регион не считает себя потерпевшей стороной. Попов своими действиями ущерба не нанес. Представитель региона пояснил, что металлоконструкции, о которых идет речь в деле, были не прописанными в бюджете расходами, а гуманитарной помощью», - сказал Буйковский.

Юрист от Запорожской области добавил, что военные в результате действий Попова отразили контрнаступление украинских сил.

Буйковский напомнил, что Минобороны также не имеет к Попову имущественных претензий, поскольку не финансировало поставки металлоконструкций. В делах о мошенничестве наличие пострадавшей стороны является обязательным условием.

Попова задержали в мае 2024 года по подозрению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он причастен к хищению металлических конструкций на сумму более 114 миллионов рублей.

Суд Адвокаты Военные

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