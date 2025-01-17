Укравшего 168 млн рублей главу депозитария арестовали в Сочи

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу. Мера будет действовать два месяца, до 15 марта 2023 года.

Исполняющего обязанности директора многофункционального депозитарного центра в Сочи обвинили в краже в особо крупном размере. По версии правоохранительных органов, он похитил из сейфовых ячеек 18 клиентов 168 миллионов рублей.

Мужчину задержали на рабочем месте. Выяснилось, что он спрятал часть украденных средств в иностранной валюте в тайнике в лесу. Оттуда полицейские изъяли 600 тысяч долларов. Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы.