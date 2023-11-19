Украл деньги и укусил штрудель. Вор под видом бомжа дважды ограбил квартиру в Красногорске

Безработный грабитель пришел в полицию с повинной и рассказал, как все провернул. Под видом бомжа он ходил под окнами дома и собирал бутылки. Когда заметил, что в одной из квартир на втором этаже не горит свет, решил пробраться в жилище.

Достал напильник, отпилил балконную дверь и попал в квартиру. Там взял ювелирные украшения, 50 рублей, а перед выходом откусил кусок штруделя, который лежал в холодильнике.

Спустя два месяца вор вернулся в ту же квартиру, но на этот раз он вынес 150 тысяч рублей. Добычу он спрятал в тайники в разных районах города и периодически на награбленное покупал еду и алкоголь. Драгоценности вор сдал в ломбард, уточнили журналисты.

Ранее домушник вынес из квартиры в Петербурге валюту и ювелирные украшения на 230 тысяч рублей. Однако далеко уйти он не успел - его вычислили и задержали сотрудники полиции. Причем поймали злоумышленника, когда он обносил вторую квартиру.