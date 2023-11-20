20 ноября 2023, 09:54

Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск по уголовной статье

Global Look Press
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Победительницу Евровидения — 2016 украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) объявили в розыск по уголовной статье. Имя исполнительницы появилось в базе розыска МВД России.

Победительницу Евровидения - 2016 украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) объявили в розыск по уголовной статье. Имя исполнительницы появилось в базе розыска МВД России.

«Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», - указали в ведомстве.

Однако точную статью в МВД РФ не указали.

В 2022 году Джамале запретили въезд в Россию на 50 лет. Она неоднократно громко высказывалась о РФ еще до начала спецоперации. Несмотря на это, исполнительница не смущалась заработка на российской эстраде, чем вызвала негодование соотечественников.

Информация о том, что Джамала готова выступать в России за 15 тысяч евро , появилась в СМИ еще в апреле прошлого года.

Недавно в базе розыска МВД РФ появилось имя экс-советника Офиса украинского президента Алексея Арестовича*. На него также завели уголовное дело.

*Алексей Арестович включен в России в список террористов и экстремистов.

Уголовное дело МВД РФ Украина
19 ноября 2023, 20:33
Зарезал пока спали. Подозреваемого в убийстве своих детей мужчину арестовали в Удмуртии
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Суд в Удмуртии арестовал местного жителя, обвиняемого в убийстве двух своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры Кезского района суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве двух малолетних детей», - передали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

По версии следствия, мужчина зарезал семилетнего сына и трехлетнюю дочь, пока они спали. После мужчина сбежал. Как установили следователи , на преступление 29-летний отец детей мог пойти из-за «бракоразводного процесса и неприязни к супруге».

Ранее подросток из Красноярского края сознался в жестоком убийстве одноклассника. Мальчик поссорился со своим ровесником и ударил его топором, тело школьника он отвез к реке и бросил в воду.

Убийства Суд Следственный комитет России
19 ноября 2023, 17:47
Мошенники выманили у экс-солистки Московского балета на льду 800 тысяч рублей — СМИ
Фото: freepik.com
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Бывшая солистка Московского балета на льду Галина Бескина попалась на излюбленную мошенниками схему обмана. Она потеряла 800 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 84-летней экс-артистке позвонил незнакомец и представился работником Центробанка. Он начал запугивать пенсионерку, убеждая, что ее деньги со счетов пытаются похитить преступники.

Во избежание проблем женщине предложили обналичить сбережения и через банкомат зачислить их на «безопасный счет». Она все сделала по инструкции собеседников.

Позже бывшая спортсменка заподозрила неладное, когда лжебанкир перестал выходить на связь. Бескина сразу сообщила о случившемся в полицию, общий ущерб составил 800 тысяч рублей.

Правоохранители приступили к проверке.

На днях телефонные аферисты потерпели полную неудачу при попытке выманить деньги у дочери создателя детского тележурнала «Ералаш» Александра Хмелика. Женщина сразу же поняла, с кем имеет дело, и не дала себя обмануть.

Мошенничество Москва 2023
19 ноября 2023, 16:33
Шпаклевщик откликнулся на ночную подработку в Москве и стал жертвой ограбления
РИА «Новости»
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В Северо-Восточном округе Москвы ограбили мужчину, угрожая ножом. Подозреваемого в разбое задержали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, житель столицы нашел объявление в соцсети с предложением подработать ночью шпаклевщиком. Мужчина договорился с собеседником встретиться на станции метро «Рижская».

Добравшись до указанного места, соискателя встретил вооруженный «работодатель». Он достал нож, избил рабочего и потребовал перечислить на свою карту деньги.

Потерпевшему из-за страха за свою жизнь пришлось выполнить указание.

Подозреваемого нашли и предъявили обвинение в разбое. Мужчину отправили на время следствия в изолятор.

Накануне уголовное дело о разбое возбудили после вооруженного нападения у банка в центре Москвы и кражи денег. Преступники стреляли из травматического пистолета. Предположительно, они похитили 300 миллионов рублей.

Задержания Ограбления Кражи Поножовщины Москва 2023
19 ноября 2023, 12:10
Жителя Удмуртии заподозрили в убийстве сына и дочери из мести жене
Пресс-служба Следственного комитета
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Полицейские задержали 29-летнего жителя Удмуртии по подозрению в убийстве его трехлетней дочери и семилетнего сына. По предварительным данным, мужчина хотел отомстить жене в связи с их бракоразводным процессом. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Удмуртской Республике.

По версии следствия, мужчина, «испытывая личную неприязнь к супруге», утром 18 ноября ударил ножом в сердца их спящих детей. Оба умерли. Отец скрылся, однако правоохранители задержали его в лесу.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве (пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и готовят материалы для предъявления обвинения, а также ходатайство в суд о взятии мужчины под стражу.

Ранее жителя Курской области задержали по подозрению в убийстве дочери, жены и матери. Соседи утверждали, что в семье не было особых проблем.

Убийства Дети Удмуртия СК РФ Следственный комитет России

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