Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск по уголовной статье

Победительницу Евровидения - 2016 украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) объявили в розыск по уголовной статье. Имя исполнительницы появилось в базе розыска МВД России.

«Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», - указали в ведомстве.

Однако точную статью в МВД РФ не указали.

В 2022 году Джамале запретили въезд в Россию на 50 лет. Она неоднократно громко высказывалась о РФ еще до начала спецоперации. Несмотря на это, исполнительница не смущалась заработка на российской эстраде, чем вызвала негодование соотечественников.

Информация о том, что Джамала готова выступать в России за 15 тысяч евро , появилась в СМИ еще в апреле прошлого года.

Недавно в базе розыска МВД РФ появилось имя экс-советника Офиса украинского президента Алексея Арестовича*. На него также завели уголовное дело.

*Алексей Арестович включен в России в список террористов и экстремистов.