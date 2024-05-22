Украинской шпионке в Забайкалье вынесли приговор

Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Госизмена», сообщил «Интерфакс». Суд признал женщину виновной в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Следствие выяснило, что она собирала и передавала своему куратору информацию о передвижении воинских соединений, готовившихся к отправке в зону проведения спецоперации.

Жительницу Забайкалья приговорили к 12 годам колонии общего режима и ограничению свободы на один год. Приговор вступил в силу.

В Крыму по аналогичному обвинению осудили пять человек. За сотрудничество со Службой безопасности Украины мужчин приговорили к срокам от 11 до 16 лет колонии.