29 февраля 2024, 10:40

Украинскому шпиону в Брянске вынесли приговор

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В России гражданина Украины признали виновным в шпионаже и приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Он признал вину, сообщил Брянский областной суд.

Заседание прошло 28 февраля в закрытом режиме. Украинца признали виновным по статье 276 УК России «Шпионаж» за передачу за рубеж сведений, представлявших государственную тайну. Он сотрудничал с одной из спецслужб Украины, собирал и делился с ней информацией о нахождении российских военных в Брянской области. Расследованием дела занималось региональное управление ФСБ.

«Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - сообщила пресс-служба.

В Ростовской области мужчину осудили за попытку купить компоненты для ЗРК С-300. Его взяли с поличным.

Уголовное дело Шпионаж Суд ФСБ Приговоры
29 февраля 2024, 09:36
Желающих трудоустроиться москвичей обманули на 30 млн рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве около 40 человек пожаловались на обман при трудоустройстве и обучении работе на бирже. Желая стать успешными брокерами, они лишились 30 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Предполагаемые мошенники действовали из «Москва-Сити». Желающим получить работу брокера они предлагали место в одной из нескольких фирм, но для трудоустройства просили пройти обучение в группе из 10-15 человек и внести депозит от 300 тысяч до 9,2 миллиона рублей. Соискателей, у которых не оказывалось нужной суммы, убеждали взять кредит. Деньги принимали наличными или на биткоин-кошелек.

Тем, кто не искал работу, но мечтал о пассивном доходе, предлагали второй вариант - вклады под большие проценты. Только один подозреваемый получил от восьми пострадавших 6,7 миллиона рублей. В общей сложности в полицию решили обратиться почти 40 жителей Москвы. Они оценили ущерб в 30 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге задержали пособников телефонных мошенников. Они вывели за границу 150 миллионов рублей, похищенных у россиян.

Мошенничество Деньги Москва
29 февраля 2024, 09:21
Подозреваемого в поджоге релейного шкафа задержали в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По данным следствия, злоумышленником оказался 21-летний местный житель. Установлено, что, находясь на пути железнодорожного перегона между станциями Сергиево - Стрельна, фигурант поджог релейный шкаф, принадлежащий предприятию транспортной инфраструктуры.

«Следствием Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации („Террористический акт“)», - добавили в ведомстве.

Ранее полиция задержала подростков, поджигавших квартирные двери за деньги.

Санкт-Петербург Уголовное дело Поджоги
29 февраля 2024, 08:36
Силовики предотвратили диверсию в Саратове
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Саратове оперативники задержали мужчину, который искал контакты террористической организации и хотел совершать диверсии в России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Силовики задержали саратовца, который искал контакты террористического легиона «Свобода России»*. Он пытался найти представителей группировки через мессенджер и открыто заявлял о готовности совершать диверсии на территории России.

Оперативки вычислили мужчину. Его задержали и объяснили, что за подобные намерения он может попасть под статью о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией, по которой грозит восемь лет колонии.

Мужчина не успел ничего натворить, поэтому правоохранители выдали ему официальное предостережение. Саратовец раскаялся и попросил прощения. Он добавил, что всем необходимо поддерживать проведение специальной военной операции.

* «Легион „Свобода России“» - экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.

Саратов Терроризм Военные
29 февраля 2024, 07:15
Угонщики в Чувашии закрыли владельца Lada Granta в багажнике и попали в ДТП
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Чебоксарах произошло похищение человека. Неизвестные угнали машину вместе с владельцем, а потом попали в аварию. Возбудили уголовное дело, одного из злоумышленников задержали, сообщило СУ СКР по Чувашской Республике.

Ночью 28 февраля двое мужчин подошли к незнакомцу и избили, чтобы присвоить его Lada Granta. Автовладелец сопротивлялся, поэтому преступники заперли его в багажнике и вывезли в соседний город Канаш. Там потерпевшему удалось освободиться и пожаловаться в полицию.

Угонщики попытались скрыться. Во время преследования они попали в аварию, машина перевернулась. Один мужчина сбежал, другого задержали на месте. Возбудили уголовное дело по статье 126 УК России «Похищение человека, совершенное с применением насилия из корыстных побуждений».

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который инсценировал угон собственного авто. Он рассчитывал таким способом получить страховку.

Уголовное дело ДТП Машины Чувашия

Новости по теме