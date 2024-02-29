Украинскому шпиону в Брянске вынесли приговор

Заседание прошло 28 февраля в закрытом режиме. Украинца признали виновным по статье 276 УК России «Шпионаж» за передачу за рубеж сведений, представлявших государственную тайну. Он сотрудничал с одной из спецслужб Украины, собирал и делился с ней информацией о нахождении российских военных в Брянской области. Расследованием дела занималось региональное управление ФСБ.

«Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - сообщила пресс-служба.

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