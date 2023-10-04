Украинского диверсанта взяли в плен при попытке проникнуть в Крым
Один из украинских диверсантов, пытавшихся ночью проникнуть в Крым на катере и гидроциклах, взят в плен. Задержанный рассказал о целях операции, сообщили в ФСБ России.
«Когда в первый раз приехали, говорили, что найдут и убьют. Когда били во второй раз, говорили, что следующим будет травмат, пистолет, нож», - рассказала пострадавшая.
Семья нападавших Модель госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом мягких тканей, высокой температурой. Она написала заявление в полицию, и его, по словам девушки, передали в прокуратуру.
«Там просто одна из девиц - дочь криминального авторитета, сидит вся семья - и сын, и отец, и родственники. Они даже писали сообщения, дескать, забери заявление, не позорься, мы замнем все дело до возбуждения», - сказала она.
Камеры видеонаблюдения на парковке и в подъезде, по словам девушки, зафиксировали нападение, но она не сумела снять запись.
На Камчатке мужчина поругался с работницей пищеблока и избил ее под объективом видеокамеры. Девушка выжила, но получила серьезные травмы.
Гостьи с битой Конфликт модель назвала «женским» и бытовым - обе женщины наговорили друг другу лишнего. Она рассказала, что соперница со своей подругой нападали на нее трижды. Последние два случая произошли недавно, 17 и 19 октября, возле дома на Рионской улице Дзержинского района.
«Приехали с битой и бутылкой мочи», - сказала она.
Девушки постучались. Так как хозяйка не открыла, попросили соседа помочь - спрятали биту под курткой. Елизавета Баргаева открыла дверь, и на нее набросились. Сосед выгнал гостей, и тогда они отправили курьером две гвоздики с черной лентой.
Через день модель подкараулили возле дома, ударили электрошокером в живот и битой по рукам.
«Из незаконного оборота изъято действовавшее оборудование, 30 килограмм готового наркотика, а также более тысячи литров прекурсоров для его производства», - указали в заявлении Следователи Новгородской области возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.
Ранее петербургская полиция задержала 34-летнего жителя Северной столицы за распространение запрещенных веществ. Предположительно, он работал наркокурьером.
До этого в Новосибирске дело против банды из семи наркоторговцев передали в суд. Мужчины создали незаконный интернет-магазин. Они получали крупную партию запрещенных веществ, фасовали их и продавали с помощью закладок.
Поздно вечером в доме на дачном участке в Мирном нашли тела мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения с огнестрельными ранениями. Первый отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК России «Убийство двух или более лиц». Правоохранители установят их личность, мотивы и обстоятельства гибели. Прокуратура республики взяла расследование на контроль.
Убийство произошло на Плотинной улице, сообщил Telegram-канал Shot. Тела жертв лежали в разных частях дома - в коридоре, гостиной и спальне. Одной из женщин стреляли в спину, остальные получили пули в грудь и живот. Правоохранители нашли на месте преступления шесть гильз калибра 12 миллиметров.
В Приморье суд приговорил двух человек к 19 и 21 годам тюрьмы за убийство 2005 года. Женщина зарезала собутыльницу, а ее сожитель избавился от свидетелей.
По его информации, 21 октября в училище отмечали 20-летнюю годовщину очередного выпуска. На банкет с 77 гостями привезли торт и ящик алкоголя. Один из офицеров решил выяснить адресанта, снял с камеры видеонаблюдения фото курьера и отправил вместе с другой информацией правоохранителям. Оказалось, в тот же день посыльный - уроженец Мелитополя - купил билет на самолет.
Мужчину задержали. Он сознался, что в торт и алкоголь подмешали яд. Его изготовили в Армавире по заказу ГУР. Участники встречи не успели попробовать гостинцы и остались живы.
В 30-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины случилось смертельное отравление пельменями. Умерли около 40 человек.