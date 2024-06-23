23 июня 2024, 20:44

Украинский след увидели в совершенных в Дагестане нападениях

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Надения со стрельбой в Дагестане совершили с подачи спецслужб Украины и стран НАТО. Об этом в эфире «Россия 24» заявил депутат Госдумы от республики Абдулхаким Гаджиев.

«За этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО… Потому что мы развиваем успех на СВО во всех фронтах, а значит (противнику - прим. ред.) надо раскачать ситуацию внутри нашей страны», - сказал он.

Боевики совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Точное чисто пострадавших сотрудников полиции уточняется. В МИД Дагестана ранее заявили, что в Дербенте погиб один правоохранитель, еще один получил ранение. В Махачкале жертвой террористов стал один полицейский , шестеро ранены.

Сейчас в Дагестане действует режим контртеррористической операции. Устроившие стрельбу в Махачкале и Дербенте разыскиваются.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:52
В Абхазии возбудили уголовное дело из-за убийства на границе с Россией
РИА «Новости»
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В Абхазии возбудили уголовное дело после стрельбы на границе с Россией, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Также в абхазском МВД сообщили о поисках лиц, причастных к перестрелке на территории КПП «Псоу». По данным ведомства, личности преступников уже установлены.

«Незамедлительно принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска МВД установлены подозреваемые в совершении данного преступления, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются», - уточнила пресс-служба ведомства.

Вечером в воскресенье неизвестные устроили стрельбу на территории КПП «Псоу» , расположенном на российско-абхазской границе. Злоумышленники открыли огонь из автомобиля, после чего скрылись. В результате нападения погиб гражданин Абхазии 1985 года рождения. Еще три человека пострадали: двое мужчин 29 и 26 лет, и 17-летняя девушка.

Уголовное дело Убийства Стрельба Преступления Абхазия Россия
23 июня 2024, 21:27
Перестрелка от первого лица. Появились кадры нападения из Махачкалы
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МВД Дагестана сообщило о шести погибших и 12 пострадавших сотрудниках полиции при стрельбе в двух городах республики. В распоряжении 360.ru появились кадры перестрелки из Махачкалы.

Задержания боевиков, устроивших нападения в столице Дагестана и в Дербенте, продолжаются. В республике ввели режим контртеррористической операции (КТО), заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

В Дербенте при нападении преступников погибли 66-летний священник православной церкви и охранник синагоги.

Нападения террористов ранее прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, боевики пытались внести разлад между разными конфессиями.

«В очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. <…> Убили больного старого священника… <…> На такое могут пойти только нелюди, которых нужно уничтожать на месте», - подчеркнул он.

Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:19
Пожарных отозвали из горящей синагоги в Дербенте
Телеканал «360»
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Пожарных отозвали из наполовину выгоревшей синагоги в Дербенте из-за опасений, что внутри остались террористы. Об этом глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин сообщил в Telegram-канале.

«Основной пожар в синагоге вроде потушили, половина выгорела совсем. Но большие очаги еще остались», - написал он.

Горин отметил, что пожарных попросили вернуться по домам и не выходить до особого распоряжения. На улицах вокруг синагоги продолжается стрельба.

По его словам, во время пожара сгорели свитки Торы. Площадь синагоги составляет 2500 квадратных метров. Боевики также подожгли синагогу в Махачкале - она сгорела.

Одной из жертв нападавших стал священник отец Николай. Также террористы расстреляли охранника церкви. В ходе теракта погибли пять полицейских. Сейчас в Дагестане действует план «Перехват».

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:05
Кадыров назвал теракты в Дагестане подлой провокацией
РИА «Новости»
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Нападения террористов в Дагестане направлены на то, чтобы внести разлад между разными конфессиями. Об этом в Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. <…> Убили больного старого священника… <…> На такое могут пойти только нелюди, которых нужно уничтожать на месте. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями», - отметил он.

По мнению Кадырова, у тех, кто совершил эти преступления, «нет ни веры, ни нации, ни элементарного мужского достоинства».

Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким погибших во время нападений, отметив, что готов оказать любую помощь в поимке боевиков.

Боевики устроили стрельбу в двух городах республики. По данным МВД Дагестана, что в Дербенте погиб один правоохранитель , еще один получил ранение.

В Махачкале смертельные ранения получил один полицейский, шестеро ранены. Сейчас в Дагестане действует режим КТО. Преступники разыскиваются.

Дагестан Рамзан Кадыров Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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