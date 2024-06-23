Украинский след увидели в совершенных в Дагестане нападениях

«За этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО… Потому что мы развиваем успех на СВО во всех фронтах, а значит (противнику - прим. ред.) надо раскачать ситуацию внутри нашей страны», - сказал он.

Боевики совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Точное чисто пострадавших сотрудников полиции уточняется. В МИД Дагестана ранее заявили, что в Дербенте погиб один правоохранитель, еще один получил ранение. В Махачкале жертвой террористов стал один полицейский , шестеро ранены.

Сейчас в Дагестане действует режим контртеррористической операции. Устроившие стрельбу в Махачкале и Дербенте разыскиваются.