Украинский след увидели в совершенных в Дагестане нападениях
Надения со стрельбой в Дагестане совершили с подачи спецслужб Украины и стран НАТО. Об этом в эфире «Россия 24» заявил депутат Госдумы от республики Абдулхаким Гаджиев.
«За этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО… Потому что мы развиваем успех на СВО во всех фронтах, а значит (противнику - прим. ред.) надо раскачать ситуацию внутри нашей страны», - сказал он.
Боевики совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Точное чисто пострадавших сотрудников полиции уточняется. В МИД Дагестана ранее заявили, что в Дербенте погиб один правоохранитель, еще один получил ранение. В Махачкале жертвой террористов стал один полицейский , шестеро ранены.
Сейчас в Дагестане действует режим контртеррористической операции. Устроившие стрельбу в Махачкале и Дербенте разыскиваются.