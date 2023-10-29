Украинку осудили на 5 лет за кражу сала в День влюбленных

Украинка потребляла алкогольные напитки на автостанции Ковеля в Волынской области. Позже, когда компания ее знакомых продолжила веселиться, девушка уснула прямо на улице.

«На соседней лавочке спал другой пьяный мужчина, у которого в сумке было почти восемь килограммов сала. Продукт украли, и собутыльники девушки обвинили в этом ее», - указали в публикации.

Несмотря на то, что жительница Украины могла отделаться незначительным наказанием за свой поступок, ей вменили внушительный приговор - пять лет тюрьмы. Причиной такого решения суда стал факт того, что ранее украинку уже привлекали за кражу товаров из супермаркета. На момент преступления она находилась на испытательном сроке.