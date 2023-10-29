29 октября 2023, 08:13

Украинку осудили на 5 лет за кражу сала в День влюбленных

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Тюремный срок за кражу сала в День влюбленных получила 27-летняя жительница Украины. Девушка забрала продукт у нетрезвого спящего незнакомца, сообщило издание «Страна.ua».

Украинка потребляла алкогольные напитки на автостанции Ковеля в Волынской области. Позже, когда компания ее знакомых продолжила веселиться, девушка уснула прямо на улице.

«На соседней лавочке спал другой пьяный мужчина, у которого в сумке было почти восемь килограммов сала. Продукт украли, и собутыльники девушки обвинили в этом ее», - указали в публикации.

Несмотря на то, что жительница Украины могла отделаться незначительным наказанием за свой поступок, ей вменили внушительный приговор - пять лет тюрьмы. Причиной такого решения суда стал факт того, что ранее украинку уже привлекали за кражу товаров из супермаркета. На момент преступления она находилась на испытательном сроке.

Тюрьмы Кражи Украина Продукты
29 октября 2023, 17:57
Пенсионерку и ее престарелую мать зарезали в частном доме в Омске
РИА «Новости»
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Двух пенсионерок обнаружили убитыми в их доме в Омске. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, трупы нашла знакомая семьи. Она пришла в гости к подругам, но увидела незапертую дверь. Войдя в частный дом, женщина увидела тела 87-летней пенсионерки и ее 66-летней дочери с колото-резаными ранами.

Очевидец уточнила, что семья была благополучной и не злоупотребляла алкоголем, на учете в МВД они не состояли. Правоохранительные органы завели уголовное дело и начали проверку по факту происшествия.

В субботу в квартире в Екатеринбурге обнаружили тела двоих 85-летних пенсионеров. Погибшие раньше были в браке, потом развелись, но проживали вместе. По неподтвержденным данным, из жилья пропала крупная сумма денег.

Убийства Пенсионеры МВД РФ
29 октября 2023, 01:12
Участкового полиции нашли застреленным в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Тело 35-летнего участкового городского отдела полиции № 2 обнаружили в Базовом переулке с тремя пулевыми ранениями. Полицейский одним из первых приехал на вызов по делу об убитых пенсионерах в Екатеринбурге, сообщил Life.

У погибшего правоохранителя остались супруга и двое детей. В 2021 году он стал победителем конкурса «Народный участковый» в Кировском районе.

По данным Следственного комитета, тела двоих 85-летних пенсионеров обнаружили в их квартире. Следователи завели дело по статье «Убийство». В настоящее время проводится сбор вещественных улик и устанавливаются обстоятельства преступления.

Издание «КП-Екатеринбург» сообщило, что из квартиры погибших исчезла крупная сумма денег, которую пожилые люди получили в качестве компенсации за снесенную дачу. Пенсионеры проживали вдвоем. Их дочь погибла при пожаре, а внук умер еще 15 лет назад.

Убийства Пенсионеры Екатеринбург
28 октября 2023, 23:42
Мигрант устроил стрельбу на севере Москвы и попал в женщину с ребенком
РИА «Новости»
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Устроившего стрельбу из травматического пистолета на автобусной остановке на севере Москвы уроженца Таджикистана задержали за хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина, демонстрируя свое пренебрежительное отношение к окружающим, открыл стрельбу из травматического пистолета. Одна из пуль срикошетила об асфальт и попала в женщину с ребенком. Стрелок сел в прибывший автобус, где без причин выстрелил в пассажирку.

В ходе задержания сотрудниками полиции вооруженный мужчина оказал сопротивление и применил силу в отношении правоохранителя.

Следователи к двум эпизодам уголовного дела о хулиганстве добавили применение насилия в отношении представителя власти. Обвинение задержанному предъявят в ближайшее время, а пока его ждут на допросе.

По данным Telegram-канала Mash , за травматический пистолет на остановке мигрант схватился после того, как женщина попросила его не курить в присутствии ребенка. Журналисты уточнили, что стрельбу уроженец Таджикистана сопровождал русофобскими лозунгами. По данным авторов, пострадавшая получила ранение руки.

Стрельба Мигранты СК РФ Москва 2023
28 октября 2023, 19:34
Организатора избиений прохожих в Петербурге объявили в международный розыск
РИА «Новости»
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Правоохранители объявили в международный розыск предполагаемого организатора группы подростков, которые нападали и избивали прохожих на улицах Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Также ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск», - отметили в ведомстве.

По данным СК, организатором нападений был 18-летний молодой человек. Сейчас он скрывается. Всего по делу задержали 11 молодых людей, среди них уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Подозреваемых заключили под стражу.

Толпа подростков избивала людей и снимала все это на камеры смартфона, также они называли себя «азербайджанской мафией». Полиция Санкт-Петербурга ранее установила первых двух пострадавших от действий группы подростков, н ападавших на прохожих.

Ими оказались 16-летний житель города Пушкина и 14-летний житель Московского района.

Санкт-Петербург Следственный комитет России

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