20 декабря 2023, 06:19

Украинец осквернил установленную в Киеве крупнейшую в Европе ханукию

Unsplash
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Полиция Украины задержала жителя Киевской области, который осквернил крупнейшую в Европе ханукию. Ее установили на площади Независимости с соблюдением всех формальностей, сообщила Объединенная еврейская община Украины в своем Telegram-канале.

«Неизвестное лицо совершило правонарушение, осквернив крупнейшую в Европе Ханукию, установленную на площади Независимости с наличием всех соответствующих разрешений. Мужчина также выложил видео со своим поступком в социальных сетях», - заявили представители общины.

Неизвестный подошел к конструкции в виде подсвечника, назвал ее граблями, справил нужду и заявил, что в стране должны жить только украинцы. В еврейской общине расценили произошедшее как акт антисемитизма и пожаловались в правоохранительные органы.

Спустя время полиция возбудила уголовное дело и задержала подозреваемого. Им оказался житель Киевской области. Теперь мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы.

В Киеве облили краской памятник писателю Александру Пушкину. Впоследствии его снесли.

Киев Религия Полиция Вандализм
20 декабря 2023, 03:50
Уголовное дело об избиении участника СВО в Петербурге переквалифицировали
РИА «Новости»
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Нападение на участника СВО в Санкт-Петербурге переквалифицировали в более тяжелую статью. Изначально против нападавших завели дело о хулиганстве, которое теперь переквалифицировали в покушение на убийство. Об этом сообщило главное следственное управление СК РФ по городу в своем Telegram-канале.

По сообщению ведомства, доклад о расследовании уголовного дела представили председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину.

По версии следствия, двое мужчин - уроженцы Абхазии и Грузии - напали на участника специальной военной операции с целью убийства. Они нанесли потерпевшему удары ногами и руками. Осуществить задуманное им помешали прохожие.

Конфликт в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел в понедельник, 18 декабря. 40-летний участник специальной военной операции на Украине сделал замечание двум мужчинам, припарковавшим автомобиль Lexus на тротуаре. В ответ на это мужчины избили участника СВО и уехали, а он вызвал полицию. Уже через несколько минут нападавших удалось задержать.

Санкт-Петербург Уголовное дело Полиция Избиения Следственный комитет России
19 декабря 2023, 21:19
Суд в Москве арестовал начальника ГУ МЧС России по Самарской области
Пресс-служба МЧС
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Бассманный суд Москвы арестовал начальника Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко до 15 февраля 2024 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

По информации ведомства, Бойко обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. Другие фигуранты дела - руководители коммерческих компаний Яна Гущина и Елены Тютюнник обвиняются в даче взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Суд избрал всем фигурантам уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 28 суток - до 15 февраля 2024 года.

В понедельник, 18 декабря, стало известно, что оперативники ФСБ в Самаре совместно с коллегами из Следственного комитета задержали руководителя областного главка МЧС Олега Бойко. Его подозревают в вымогательстве­ у денежных средств у подчиненных, которые те незаконно получали от руководителей коммерческих организаций в ходе проверок пожарной безопасности.

Во вторник, 19 декабря, подозреваемого этапировали в Москву.

Уголовное дело Суд Коррупция МЧС РФ Россия
19 декабря 2023, 20:44
Названа причина смерти уральского подростка после боксерского поединка
РИА «Новости»
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Потерявший сознание и умерший по дороге в больницу 14-летний участник открытого первенства по боксу в Первоуральске получил серьезную травму головы. Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал Shot.

Собеседник подчеркнул, что судебно-медицинские эксперты после изучения тела школьника пришли к выводу, что именно закрытая черепно-мозговая травма стала причиной его смерти.

В заключении они написали о травме оболочки мозга и повреждении мягких тканей черепа.

Во время поединка юноша пропустил несколько серьезных ударов от соперника, один из которых пришелся в район печени. После этого юный спортсмен потерял сознани е. Прибывшие на место врачи забрали боксера в больницу, но он скончался по дороге.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Спортсмены Уголовное дело Дети
19 декабря 2023, 16:48
Обвиняемого в изнасиловании женщины в гостинице арестовали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве арестовали 38-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины в номере гостиницы и краже у нее 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, 21 ноября в одной из гостиниц на Алтуфьевском шоссе в Москве мужчина изнасиловал знакомую, завладел ее деньгами в размере более 2,5 миллиона рублей и скрылся с места происшествия.

Совместными усилиями оперативники столичного СК и их коллеги из уголовного розыска в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого, мужчину 1985 года рождения. Во время допроса он частично признал свою вину.

«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в ведомстве.

Еще одного мужчину, уроженца Республики Таджикистан, задержали по подозрению в изнасиловании подростка на юго-западе Москвы. Он был другом семьи 15-летней потерпевшей.

Преступления Изнасилования Москва 2023

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