Украинец осквернил установленную в Киеве крупнейшую в Европе ханукию

«Неизвестное лицо совершило правонарушение, осквернив крупнейшую в Европе Ханукию, установленную на площади Независимости с наличием всех соответствующих разрешений. Мужчина также выложил видео со своим поступком в социальных сетях», - заявили представители общины.

Неизвестный подошел к конструкции в виде подсвечника, назвал ее граблями, справил нужду и заявил, что в стране должны жить только украинцы. В еврейской общине расценили произошедшее как акт антисемитизма и пожаловались в правоохранительные органы.

Спустя время полиция возбудила уголовное дело и задержала подозреваемого. Им оказался житель Киевской области. Теперь мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы.

В Киеве облили краской памятник писателю Александру Пушкину. Впоследствии его снесли.