Угрожавший полицейским экс-министр Тамбовской области попал под уголовное дело

По данным следствия, 10 февраля дежурившие на 360-м километре автодороги Р-22 «Каспий» сотрудники ГИБДД остановили легковой автомобиль для проверки. Недовольный тем, что транспортное средство задержали, пассажир машины на глазах свидетелей нецензурно оскорбил правоохранителей.

В пресс-службе подчеркнули, что этим пассажиром оказался исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области.

Еще до возбуждения уголовного дела Алексей Овчинников опубликовал на официальной странице регионального ведомства во «ВКонтакте» видеообращение.

В нем он объявил о своей добровольной отставке и принес извинения сотрудникам полиции. Он подчеркнул, что считает, что был неправ и причин для повышения голоса, неподобающего тона и ненормативной лексики не было.

Он добавил, что все подозрения в его адрес о незаконной охоте также были не обоснованы, так как в тот вечер он не сделал ни одного выстрела из своего ружья, на которое у него есть официальное разрешение.

Публичные извинения перед сотрудниками полиции и добровольный уход с поста временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Тамбовской области не помогли Алексею Овчинникову избежать уголовного дела.

Пресс-служба областного главка СК объявила, что в отношении бывшего чиновника завели уголовное дело за оскорбление представителя власти.