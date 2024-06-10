Угрожавшего прохожим на детской площадке мужчину с мачете задержали в Челябинске

«Он задержан, находится в отделе полиции Курчатовский, на него составлен протокол о мелком хулиганстве. Сотрудники оперативно выехали, задержали мужчину и доставили в отдел», - рассказали там.

По информации СМИ, 63-летний злоумышленник - местный житель, преподающий в техникуме английский язык. Его якобы довел шум во дворе. Люди вызвали полицию, поскольку мужчина не реагировал на просьбы убрать мачете.

Ранее в Москве ревнивый бывший муж подкараулил ночью и заколол катаной нового возлюбленного экс-супруги. Раненый умер в больнице. Подозреваемого задержали, он сознался в совершении преступления. Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела об убийстве.