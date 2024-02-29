Угонщики в Чувашии закрыли владельца Lada Granta в багажнике и попали в ДТП

Ночью 28 февраля двое мужчин подошли к незнакомцу и избили, чтобы присвоить его Lada Granta. Автовладелец сопротивлялся, поэтому преступники заперли его в багажнике и вывезли в соседний город Канаш. Там потерпевшему удалось освободиться и пожаловаться в полицию.

Угонщики попытались скрыться. Во время преследования они попали в аварию, машина перевернулась. Один мужчина сбежал, другого задержали на месте. Возбудили уголовное дело по статье 126 УК России «Похищение человека, совершенное с применением насилия из корыстных побуждений».

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который инсценировал угон собственного авто. Он рассчитывал таким способом получить страховку.