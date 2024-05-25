Уголовное дело завели в Краснодаре после обрушения школьной крыши на детей

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В СК отметили, что утром в субботу из-за сильного ветра произошел срыв кровельного покрытия с крыши школы. В результате ЧП 12 детей получили травмы различной степени тяжести, врачи оказывают им медицинскую помощь.

Следователи завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте работает представитель территориального следственного отдела.

«В ходе расследования СК даст оценку действиям лиц, которые ответственны за обслуживание и надлежащее техническое состояние здания. Руководитель краевого СКР поставил дело на контроль в следственном управлении», - добавили в пресс-службе.

Мэр Краснодара Евгений Наумов отмечал, что ЧП произошло еще до начала торжественной линейки.