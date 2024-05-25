25 мая 2024, 10:36

Уголовное дело завели в Краснодаре после обрушения школьной крыши на детей

РИА «Новости»
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Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после обрушения части кровли школы по улице Рылеева в Краснодаре на детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В СК отметили, что утром в субботу из-за сильного ветра произошел срыв кровельного покрытия с крыши школы. В результате ЧП 12 детей получили травмы различной степени тяжести, врачи оказывают им медицинскую помощь.

Следователи завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте работает представитель территориального следственного отдела.

«В ходе расследования СК даст оценку действиям лиц, которые ответственны за обслуживание и надлежащее техническое состояние здания. Руководитель краевого СКР поставил дело на контроль в следственном управлении», - добавили в пресс-службе.

Мэр Краснодара Евгений Наумов отмечал, что ЧП произошло еще до начала торжественной линейки.

Уголовное дело Дети Школы Краснодар Следственный комитет России
25 мая 2024, 10:15
После гибели ребенка во Владивостоке задержали предпринимателя
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После гибели ребенка в развлекательном центре во Владивостоке задержали индивидуального предпринимателя. Его заподозрили в оказании небезопасных услуг, сообщили в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю.

«По подозрению в совершении преступления по уголовному делу о гибели малолетнего в детском развлекательном центре „Семицветик“ задержана индивидуальный предприниматель Оксана Суханова», - отметили в ведомстве.

Делом заинтересовались в центральном аппарате СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

По данным следствия, семилетний мальчик катался на качелях. За ребенком присматривала знакомая его старшей сестры. В какой-то момент вокруг шеи школьника обвилась веревка и он задохнулся.

Уголовное дело Дети СК РФ Школьники Владивосток
25 мая 2024, 08:21
«Коммерсант» узнал о другом генерале в деле экс-командующего 58-й армией Попова
РИА «Новости»
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В деле экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова изначально фигурировал другой генерал. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Коммерсант».

По информации собеседников издания, другой фигурант погиб в зоне СВО до начала следственных действий.

О том, что Попова отстранили от командования 58-й армией, стало известно в июле прошлого года, когда член думского по обороне Андрей Гурулев опубликовал в своем Telegram-канале аудиосообщение генерала, напомнило РИА «Новости».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак после заявил, что это было обращение для закрытого чата командиров и бойцов 58-й армии, а депутатам не следовало устраивать политическое шоу.

Несколькими днями ранее 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерала по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, он причастен к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных Военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гумпомощи в 2023 году.

Мошенничество Армия
24 мая 2024, 23:59
Отправился на СВО. Стало известно, когда «зеленоградский Чикатило» вышел из тюрьмы
РИА «Новости»
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Этим летом на свободу должен выйти Юрий Гриценко — маньяк, которого прозвали «зеленоградским Чикатило». Но, как выяснило издание Regions.ru, осужденный уже год на свободе и служит в зоне специальной военной операции.

Этим летом на свободу должен выйти Юрий Гриценко - маньяк, которого прозвали «зеленоградским Чикатило». Но, как выяснило издание Regions.ru , осужденный уже год на свободе и служит в зоне специальной военной операции.

«Покинуть колонию маньяку удалось благодаря заключению контракта в сентябре 2023 года. После чего серийный убийца отправился на СВО, сообщил наш источник в силовых структурах», - уточнило издание.

Юрий Гриценко - бывший полицейский, которого уволили со службы за пьянство. Свое первое убийство он совершил в 1993 году - до смерти забил сковородой проститутку. После этого преступника посадили.

В 2000 году Гриценко вышел на свободу и продолжил совершать преступления. Он с молотком нападал на женщин, бил их по голове и грабил. За свои зверства преступник получил прозвище «зеленоградский Чикатило».

Сначала маньяк орудовал в Зеленоградском лесопарке, а потом - в Москве. Четыре его жертвы погибли, 10 получили ранения. Поймать преступника помог случайный прохожий, бросившийся на помощь очередной жертве.

В 2002 году Гриценко приговорили к 22 годам лишения свободы. Около 13 лет из этого срока он провел в одиночном карцере со строгими условиями содержания. В тюрьме он бросался на других заключенных и планировал устроить бунт. Срок заключения Гриценко закончится в июне 2024 года. Сейчас ему 61 год.

Убийства Преступления Тюрьмы Москва
24 мая 2024, 21:40
Брата главы Ингушетии обвинили в мошенничестве
РИА «Новости»
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Мещанский суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

В картотеке суда сказано об избрании меры пресечения Калиматову в виде заключения под стражу. Его обвинили по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Суд ходатайство удовлетворил.

В силовых структурах сообщили журналистам, что обвиняемый - Магомед-Башир Калиматов - старший брат главы Ингушетии. В агентстве добавили, что он раньше возглавлял региональный филиал «Почты России».

Ранее сообщалось, что в доме брата главы Ингушетии прошли обыски по делу о хищении в республиканском отделении Пенсионного фонда России.

В феврале 2023 года ФСБ сообщило о задержании 34 человек по делу о хищении из пенсионного фонда. Преступную группу организовали сотрудники Почты России и ПФР. По версии силовиков, с 2019 по 2021 годы злоумышленники незаконно совершали перерасчеты пенсий жителям Ингушетии. Пенсионеры недополучали положенные им выплаты, а мошенники обогатились более чем на два миллиарда рублей.

Ингушетия Хищения Суд Пенсионеры Мошенничество Россия

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