06 декабря 2023, 19:43

Уголовное дело завели после убийства Ильи Кивы в Подмосковье

РИА «Новости»
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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Одинцовском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, вечером 6 декабря на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево неизвестный выстрелил в политика из неустановленного оружия.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого - это экс-депутат Верховной Рады Украины - Илья Кива», - указали в ведомстве.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают причастных к убийству лиц.

По данным Telegram-канала Mash, тело Ильи Кивы обнаружили на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club».

Политик проживал здесь в отдельном коттедже. Его нашел один из сотрудников гостиничного комплекса.

Позже спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил гибель Кивы. Он указал, что политика ликвидировали в ходе спецоперации СБУ.

Верховная рада Украина Следственный комитет России
06 декабря 2023, 20:43
Работу следователей на месте убийства Ильи Кивы сняли на видео
Телеканал «360»
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В Одинцовском городском округе следователи приступили к работе на месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Снятые возле отеля «Величъ Country Club» кадры опубликовал «360».

Киву нашли мертвым вечером 6 декабря в Подмосковье. Следователи предварительно установили, что в политика выстрелили из неизвестного оружия. В СК уже возбудили уголовное дело и прорабатывают несколько версий произошедшего.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что к убийству экс-депутата Рады имеет отношение СБУ : его гибель в ведомстве назвали результатом спецоперации украинских силовиков.



На территорию отеля никого из представителей СМИ не пускают. Какие-либо комментарии правоохранители тоже не дают.

На видео попали закрытые ворота с надписью «Частная территория. Проезд/проход по пропускам» и машины Следственного комитета и полиции.

Убийства Депутаты Убийство Ильи Кивы в Подмосковье
06 декабря 2023, 18:22
Пистолеты, карабин, ружье и свыше 1,6 тысячи патронов нашла полиция в квартире москвича
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В Москве в квартире 62-летнего жителя на улице Касаткина нашли и изъяли три пистолета-пулемета и 1600 патронов. Мужчину задержали по подозрению в незаконном хранении орудия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранительных органов, пистолеты-пулеметы были переделаны самодельным способом путем замены штатного ствола для стрельбы. Также полицейские нашли 1600 патронов разного калибра, карабин и охотничье ружье, составные части огнестрельного оружия, тиски для фиксации деталей и пять предметов, похожих на пистолеты.

Против мужчины возбудили дело по части первой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли у него пистолет и 558 патронов.

МВД РФ Оружие Москва 2023
06 декабря 2023, 18:17
Обвиняемого в убийстве годовалого сына жителя Тулы арестовали до февраля
Объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области
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Ленинский районный суд Тульской области отправил под арест до 4 февраля 2024 года местного жителя, которого обвинили в убийстве годовалого сына. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным следствия, 4 декабря мужчина вместе с сыном находился в квартире в поселке Молодежный. Поведение мальчика вызвало у подсудимого вспышку агрессии. Сначала он попытался задушить ребенка, а затем нанес ему смертельный удар ножом.

Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста. Учитывая опасения следственных органов, что подсудимый может скрыться, его заключили под стражу на один месяц и 29 дней.

Известно, что тело убитого ребенка нашли в квартире. Его отец в это время находился на улице, в двух километрах от места преступления. Во время допроса он признал свою вину.

Сосед подозреваемого не удивился произошедшему. По его словам, мужчина был неадекватным.

Убийства Суд
06 декабря 2023, 18:14
Полицейские в Москве пресекли сбыт табачной продукции на миллион рублей
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции Юго-Восточного округа Москвы задержали пятерых мужчин и одну женщину в возрасте от 30 до 38 лет, которые сбывали табачную продукцию без акцизов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Во время следствия установили, что двое из задержанных покупали в Сети немаркированные электронные сигареты, курительные жидкости и смеси, а затем вместе с подельниками поставляли их на продажу в 12 магазинов.

Они передавали товары преимущественно в заведения на территории Москвы и Подмосковья. В торговых точках нелегальный товар пробивали через кассовый аппарат по специальному штрих-коду под видом шоколада или канцелярских изделий.

В результате обысков стражи правопорядка обнаружили и изъяли более пяти тысяч электронных сигарет, а также никотиновой и табачной продукции без акцизов на общую сумму свыше одного миллиона рублей.

Помимо этого, оперативники нашли и забрали у задержанных электронные носители информации, кассовые аппараты, документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность магазинов и выручку от криминального бизнеса в размере около 200 тысяч рублей.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело. Каждому фигуранту предъявили обвинение. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении. Расследование продолжат.

Ранее полиция в Москве задержала подозреваемого в краже электронных сигарет.

МВД РФ Москва 2023

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