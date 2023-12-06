Уголовное дело завели после убийства Ильи Кивы в Подмосковье

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По предварительным данным, вечером 6 декабря на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево неизвестный выстрелил в политика из неустановленного оружия.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого - это экс-депутат Верховной Рады Украины - Илья Кива», - указали в ведомстве.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают причастных к убийству лиц.

По данным Telegram-канала Mash, тело Ильи Кивы обнаружили на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club».

Политик проживал здесь в отдельном коттедже. Его нашел один из сотрудников гостиничного комплекса.

Позже спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил гибель Кивы. Он указал, что политика ликвидировали в ходе спецоперации СБУ.