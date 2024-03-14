Уголовное дело завели после обстрелов ВСУ Белгородской области

Семья 11-летнего мальчика из Красноярского края связала его проступок с влиянием интернета. Мать школьника заявила «360», что ребенок не бил 90-летнюю пенсионерку и раскаялся в издевательствах.

По ее словам, пострадавшая приходится ему прабабушкой. У нее диагностировали шизофрению и деменцию, недавно у женщины случился гипертонический криз.

«Поведение, конечно, ужасное. Но избиений там не было. Он махал руками просто перед ней. <…> Это не побои на лице, это она падала. Она падает постоянно, 90 лет человеку. У нее ноги… Она еле ходит уже», - сказала женщина.

Когда дело предали огласке и им заинтересовалась полиция , с мальчиком провели воспитательную беседу. Мать заявила, что ребенок впервые глумился над старушкой и во всем раскаялся.

«Со вчерашнего дня ведется беседа, и ведется строгая. <...> Мы разговариваем. Он понимает прекрасно, что совершил очень большую ошибку и причинил бабушке моральную боль», - сказала она.

Женщина обвинила во всем влияние интернета. По ее мнению, сын хотел прославиться и опозорил всю семью.

«Наверное, интернет. Я так думаю. Он говорит, что очень сильно сожалеет обо всем. Хотел прославиться вот таким образом, но получилось, навредил и себе, и всем», - сказала она.

Семья живет в селе Большой Сереж Назаровского района. Мальчик опубликовал в интернете видео с 90-летней бабушкой , на котором выключал свет, ругался и показывал непристойные жесты.