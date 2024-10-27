27 октября 2024, 20:57

Уголовное дело завели после массового ДТП с автобусом в Петербурге

РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса на площади Восстания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по городу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - указали в ведомстве.

По предварительной версии, водитель рейсового автобуса «Пассажиравтотранс» проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилями.

Массовая авария произошла 27 октября в центре Северной столицы В ДТП пострадали более 10 человек.

Среди них - трое детей, их состояние оценили как средней тяжести.

Двум несовершеннолетним помощь оказали на месте. Еще 15 пострадавших от госпитализации отказались.

Следователи пришли с обыском в компанию-перевозчик, они допрашивают потерпевших и очевидцев случившегося. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Санкт-Петербург Уголовное дело ДТП Автобусы
27 октября 2024, 17:53
Мигрант четыре раза ударил отверткой пассажира такси в Химках
РИА «Новости»
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В Химках мигрант-таксист напал на пассажира и нанес ему минимум четыре удара отверткой. Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи начали производство по статье о покушении на убийство. ЧП произошло 24 октября, водитель такси набросился на своего пассажира и ударил его отверткой. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В СК уточнили, что причиной конфликта стал отказ пассажира оплачивать сумму за поездку водителю, который потребовал цену, в два раза превышающую стоимость в приложении.

МВД также расследует отдельное уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека». Водитель является уроженцев Киргизии, его задержали.

Ранее мигрант напал на военного в Санкт-Петербурге. Следственный комитет завел уголовное дело.

Уголовное дело Мигранты Химки Следственный комитет России
26 октября 2024, 20:40
После массовой драки в Пушкино возбудили уголовное дело
РИА «Новости»
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Правоохранители подтвердили, что в городском парке в Пушкино произошла драка, и возбудили уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Московской области.

Потасовка случилась вечером 26 октября. Сначала, по информации Следкома, между неустановленными людьми произошел словесный конфликт, затем он перерос в драку.

Полиция и Росгвардия разняли дебоширов. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство».

«В настоящее время устанавливается розыск лиц, принимавших участие в драке, и обстоятельства произошедшего», - сообщила пресс-служба.

Пушкинская городская прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку, которую начал территориальный отдел полиции.

Пресс-служба прокуратуры Подмосковья сообщила, что правоохранители опросили очевидцев массовой драки.

Кадры с места конфликта показал 360.ru. В драке участвовали несколько человек, один из них, по предварительным данным, открыл огонь из травматического пистолета.

Драки Уголовное дело Стрельба Прокуратура РФ Преступления Пушкино Следственный комитет России Парки
26 октября 2024, 10:45
Для побега из липецкой колонии заключенные вырыли подкоп
РИА «Новости»
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Заключенные могли сбежать из исправительной колонии общего режима № 2 в Липецкой области через подкоп, его нашли на территории учреждения. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по региону.

«Подкоп обнаружили на территории исправительной колонии общего режима № 2 в Липецкой области. Незамедлительно провели подсчет заключенных, в ходе которого выявили факт отсутствия шести осужденных», - заявили в ведомстве.

По тревоге подняли личный состав сводного отряда УФСИН России по Липецкой области, силовики выставили временные разыскные посты, разослали ориентировочные данные на осужденных и оповестили все взаимодействующие органы.

«По горячим следам направили группы преследования и резервные группы. Проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег», - отметили в пресс-службе.

В колонии началась служебная проверка по факту ЧП. По ее итогам виновных привлекут к ответственности.

О побеге заключенных из колонии в Липецкой области стало известно 26 октября. Губернатор региона Игорь Артамонов призвал местное население не поддаваться панике.

Заключенные ФСИН Побеги Липецкая область
25 октября 2024, 21:49
В судах рассмотрят еще 27 дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы
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В Ставропольском крае и на Кубани суды рассмотрят 27 уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Фигурантами стали 129 человек, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следствия, 29 октября 2023 года обвиняемые устроили погром в аэропорту Уйташ. Поводом стала национальная ненависть к гражданам Израиля. В результате беспорядков аэропорту нанесли ущерб на сумму более 24 миллионов рублей.

В связи с беспорядками сотрудники полиции заблокировали работу воздушной гавани и отменили рейсы. Кроме того, пострадали 29 силовиков, 23 из которых получили травмы различной степени тяжести.

Всего в суды Краснодарского и Ставропольского края поступили 28 удел в отношении 134 жителей Дагестана. Трех организаторов беспорядков объявили в федеральный розыск.

Ранее пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы осудили на девять лет колонии. Свою вину они не признали.

Дагестан Суд Беспорядки Полиция

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