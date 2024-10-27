Уголовное дело завели после массового ДТП с автобусом в Петербурге

В Химках мигрант-таксист напал на пассажира и нанес ему минимум четыре удара отверткой. Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи начали производство по статье о покушении на убийство. ЧП произошло 24 октября, водитель такси набросился на своего пассажира и ударил его отверткой. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В СК уточнили, что причиной конфликта стал отказ пассажира оплачивать сумму за поездку водителю, который потребовал цену, в два раза превышающую стоимость в приложении.

МВД также расследует отдельное уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека». Водитель является уроженцев Киргизии, его задержали.

Ранее мигрант напал на военного в Санкт-Петербурге. Следственный комитет завел уголовное дело.