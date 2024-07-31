Уголовное дело завели на отца боевиков в Дагестане за махинации с грантом

По данным ведомства, мужчины подозреваются, причем в зависимости от роли каждого, в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документа.

Имя бывшего чиновника не назвали. При этом в 2018 году экс-главой района тогда был Магомед Омаров, уволенный с должности после июньского теракта, в которых участвовали его сыновья Осман и Адиль, причем первый был организатором нападений. Оба были ликвидированы. У Омарова всего было восемь сыновей, поэтому неясно, какой из живых наследников проходит с ним по уголовному делу.

По информации следствия, в 2018 году экс-глава района подписал рекомендательное письмо в Минсельхоз республики для участия своего сына в конкурсе по поддержке начинающих фермеров. Своими действиями он способствовал последнему в незаконном получении гранта в размере 2 970 000 рублей.

Сейчас ведется расследование, собираются доказательства.

Ранее глава республики Сергей Меликов рассказал, что боевики, устроившие 23 июня теракт в Дагестане, были выходцами из уважаемых семей Сергокалинского района.