21 мая 2024, 02:08

Уголовное дело завели на мужчину, напавшего с ножом на девушку в Москве

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Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ударившего девушку ножом в шею на одной востоке столицы. Его подозревают в покушении на убийство.

Злоумышленник напал на девушку на остановке общественного транспорта на Щелковском шоссе 20 мая, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес один удар ножом в область шеи девушке. Потерпевшая доставлена в столичную больницу, где ей оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и собирают материалы для назначения судебных экспертиз.

Самого подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Ему скоро предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее житель Норильска с помощью ножа расправился с женой и ранил сына. Его задержали, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц, включая малолетнего ребенка.

Уголовное дело Преступления Поножовщины Следственный комитет России Москва
20 мая 2024, 18:51
Москвича с желто-голубыми волосами оштрафовали за наглядную агитацию
РИА «Новости»
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Житель Москвы, покрасивший волосы в желтый и голубой цвета, получил штраф за наглядную агитацию. Постановление вынес Тверской суд столицы.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России, уточнил РБК.

Санкция по ней предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Точную сумму штрафа для этого подсудимого не назвали.

По материалам дела, утром 28 апреля москвич находился в общественном месте, где демонстрировал покрашенные волосы в качестве наглядной агитации, привлекая внимание окружающих, в том числе и сотрудников СМИ.

Таким образом мужчина явно выражал негативное отношение к Вооруженным силам России, отметили в суде, подчеркнув, что такая агитация «фактически является аналогичной по содержанию общедоступной информации» в Сети.

Решение суда в силу пока не вступило. Его могут обжаловать в вышестоящей инстанции.

Суд Москва
20 мая 2024, 17:59
Участницы «театрального дела» Беркович и Петрийчук не признали вину
РИА «Новости»
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Проходящие по уголовному делу об оправдании терроризма режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук отказались признать свою вину во время первого заседания второго Западного окружного военного суда, где дело начали рассматривать по существу. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ходе слушаний прокурор зачитал обвинительное заключение, в котором говорится, что признаки оправдания и пропаганды терроризма содержатся в тексте пьесы «Финист Ясный Сокол», которую написала Петрийчук, а постановку на сцене организовала Беркович.

Свою вину подсудимые признать отказались. Режиссер подчеркнула, что ничего, кроме осуждения, к террористам никогда не испытывала.

Пьеса рассказывала о россиянках, уехавших в Сирию после вербовки радикальными исламистами. За постановку 2022 года создатели получили две премии «Золотая маска» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

В середине апреля Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов. По решению суда проходящие по делу фигурантки останутся под стражей до 22 октября.

Уголовное дело Суд Терроризм Театры
20 мая 2024, 16:09
Мужчина с ножом набросился на девушку в Москве
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Мужчина в московском районе Северное Измайлово ударил ножом девушку. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Девушку ранили в шею 20 мая на остановке общественного транспорта на Щелковском шоссе.

Полицейские прибыли на место происшествия, скорая помощь отвезла потерпевшую 2002 года рождения в больницу. Она рассказала, что неизвестный ударил ее ножом и убежал в сторону Уральской улицы.

Силовики оперативно задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1976 года рождения. Его доставили в отделение для дальнейших разбирательств.

Московская прокуратура в Telegram-канале добавила, что ведомство взяло под свой контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ЧП.

В Китае женщина с ножом напала на школу, погибли два человека и еще 10 получили ранения.

Прокуратура РФ МВД РФ Мужчины Москва
20 мая 2024, 15:14
Суд в Москве рассмотрел апелляцию Аяза Шабутдинова на арест
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Обвиняемый в мошенничестве бизнес-коуч, блогер Аяз Шабутдинов останется в изоляторе. Мосгорсуд отклонил его жалобу на постановление Таганского суда о продлении ареста до 16 июня.

Заседание прошло 20 мая, сообщили «Известия». Таганский суд продлил арест до 16 июня, и блогер попытался оспорить это решение. Однако Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», - заявил судья.

Шабутдинова обвинили по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Количество пострадавших от действий «Like Центра» к майскому заседанию увеличилось до 75 человек. В апреле Шабутдинова обвиняли в 73 эпизодах мошенничества.

Его задержали в ноябре 2023 года. Одна из потерпевших рассказала 360.ru, что несколько лет судилась с блогером.

Мосгорсуд Уголовное дело Суд Мошенничество Блогеры Аресты

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