Уголовное дело завели на мужчину, напавшего с ножом на девушку в Москве

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Злоумышленник напал на девушку на остановке общественного транспорта на Щелковском шоссе 20 мая, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес один удар ножом в область шеи девушке. Потерпевшая доставлена в столичную больницу, где ей оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и собирают материалы для назначения судебных экспертиз.

Самого подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Ему скоро предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее житель Норильска с помощью ножа расправился с женой и ранил сына. Его задержали, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц, включая малолетнего ребенка.