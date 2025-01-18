18 января 2025, 10:27

Уголовное дело завели на Камчатке после массового заражения гепатитом

РИА «Новости»
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Следственный комитет России по Камчатскому краю завел уголовное дело после сообщений о заражении людей вирусным инфекционным заболеванием — гепатитом С и B. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следственный комитет России по Камчатскому краю завел уголовное дело после сообщений о заражении людей вирусным инфекционным заболеванием - гепатитом С и B. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следственный отдел по Петропавловску-Камчатскому возбудил дело по факту преступной халатности неустановленных работников краевого онкологического диспансера, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В ведомстве отметили, что не менее девяти граждан в 2024 году заразились антропонозным вирусным заболеванием в результате допущенных нарушений во время оказания медицинской помощи.

Telegram-канал Baza ранее со ссылкой на судебные материалы сообщил, что при прохождении компьютерной томографии с контрастированием гепатитом В и С на Камчатке заразились 49 пациентов онкодиспансера. Предварительно, они пострадали из-за неправильного использования многодозных флаконов с физраствором.

Уголовное дело Камчатка Следственный комитет России
18 января 2025, 04:28
Россиянку застрелили в Сальвадоре
Freepik
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В Сальвадоре 29-летнюю россиянку Елену Новоселову госпитализировали с огнестрельными ранениями в больницу, где она скончалась от полученных травм. Национальная полиция страны ведет расследование, сообщило РИА «Новости».

Сальвадорские силовики квалифицировали дело россиянки как убийство.

«Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, что исключает возможность того, что она держала в руках оружие, использованное при нападении», - сообщила полиция в соцсетях.

Женщину с огнестрельными ранениями обнаружил полицейский патруль в четверг, 16 января. Правоохранители прибыли по телефонному вызову. Россиянку экстренно госпитализировали.

В ходе расследования выяснилось, что Новоселова оказывала в стране эскорт-услуги. Женщина работала под псевдонимом «Лолила ла Русита».

Полицейские задержали мужчину по делу об убийстве россиянки, который, по предварительной информации, был ее сутенером.

Ранее на острове Бали задержали двух россиян, заподозрив, что они создали в Индонезии сеть по торговле людьми и организации занятий проституцией.

Смертность Уголовное дело Убийства Стрельба Больницы Женщины Россия Оружие Полиция
18 января 2025, 02:31
Россиянку держали связанной в подсобке пилорамы ради сведений о ее муже
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали двух жителей Удмуртии, подозреваемых в незаконном лишении свободы своей знакомой, которое сопровождалось угрозами убийством. Об этом сообщила пресс-служба СУ СУ России по республике.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Сюмсинского района. Его возбудили по статье о незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Следствие установило, что в октябре 2024 года два работника пилорамы распивали алкоголь в подсобном помещении. К себе они пригласили знакомую, у которой ранее пропал муж. Пьяные мужчины решили, что она может быть причастна к его исчезновению.

«Они связали ее веревкой, нанесли побои, высказав при этом угрозу убийством, после чего облили горючей смесью, угрожая поджогом, в случае неполучения информации», - уточнили в ведомстве.

В рамках расследование дела уже осмотрели место происшествия, допросили обвиняемых, свидетелей и потерпевшую, а также провели необходимые судебные экспертизы. Материалы дела направили прокурору, чтобы он утвердил обвинительное заключение.

В ведомстве пояснили, что злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Иркутской области арестовали мужчину по обвинению в убийстве подростка.

Задержания Поджоги Удмуртия Женщины Тюрьмы Россия Мужчины Полиция Избиения Следственный комитет России
17 января 2025, 16:28
Генералу Шамарину продлили арест на три месяца
РИА «Новости»
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Военный суд продлил арест начальнику главного управления связи Вооруженных Сил генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину до 22 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Адвокат генерала заявил, что следствие завершилось и теперь сам Шамарин и его защита могут ознакомиться с материалами дела.

Генерала задержали в мае 2024 года и обвинили в получении взятки в 36 миллионов рублей от генерального директора и главного бухгалтера пермской телефонной компании «Телта».

Взамен они просили у Шамарина покровительства и наращивания объемов поставок по гособоронзаказу. Сам он частично признал вину, но заявил, что получил почти вдвое меньше названной суммы.

Также Минобороны подало в суд и на саму компанию, желая взыскать с нее 38,8 миллиона рублей.

Уголовное дело Суд Военные Аресты
17 января 2025, 13:45
Укравшего 168 млн рублей главу депозитария арестовали в Сочи
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Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения похитителю 168 миллионов рублей из депозитария. Обвиняемому отказали в домашнем аресте и залоге, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу. Мера будет действовать два месяца, до 15 марта 2023 года.

Исполняющего обязанности директора многофункционального депозитарного центра в Сочи обвинили в краже в особо крупном размере. По версии правоохранительных органов, он похитил из сейфовых ячеек 18 клиентов 168 миллионов рублей.

Мужчину задержали на рабочем месте. Выяснилось, что он спрятал часть украденных средств в иностранной валюте в тайнике в лесу. Оттуда полицейские изъяли 600 тысяч долларов. Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Суд Сочи Кражи Аресты Краснодарский край

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