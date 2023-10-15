Уголовное дело за наркотики завели на победителя шоу «Танцы»

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Теперь танцовщику грозит до трех лет лишения свободы.

О задержании Щебета стало известно в субботу, 14 октября. Сотрудники столичной ГИБДД остановили автомобиль Mercedes, в котором находился Щебет. Во время опроса полицейских он вел себя неуверенно, а в ходе осмотра в его кармане обнаружили сверток с растительным наркотиком.

Около двух недель назад в Москве накрыли наркопритон , а собственника помещения задержали по подозрению в его организации. При обыске правоохранители нашли шприцы и стеклянные трубки с остатками наркотических препаратов.

Кроме того, в гаражном боксе на востоке столицы нашли партию наркотиков весом 4,2 килограмма. Владельца помещения обвинили в сбыте запрещенных веществ, в ближайшее время его дело рассмотрит суд.