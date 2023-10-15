Уголовное дело за наркотики завели на победителя шоу «Танцы»
Уголовное дело возбудили против победителя третьего сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета после задержания с наркотическими веществами. Об этом ТАСС сообщили в главке МВД России по Москве.
Теперь танцовщику грозит до трех лет лишения свободы.
О задержании Щебета стало известно в субботу, 14 октября. Сотрудники столичной ГИБДД остановили автомобиль Mercedes, в котором находился Щебет. Во время опроса полицейских он вел себя неуверенно, а в ходе осмотра в его кармане обнаружили сверток с растительным наркотиком.
Около двух недель назад в Москве накрыли наркопритон , а собственника помещения задержали по подозрению в его организации. При обыске правоохранители нашли шприцы и стеклянные трубки с остатками наркотических препаратов.
Кроме того, в гаражном боксе на востоке столицы нашли партию наркотиков весом 4,2 килограмма. Владельца помещения обвинили в сбыте запрещенных веществ, в ближайшее время его дело рассмотрит суд.