Уголовное дело возбудили в Тюмени после избиения подростка мужчинами

Telegram-канал «ЧС Тюмень» привел слова матери 16-летнего подростка, что причиной нападения стала его шапка - мужчины «из пивнушки» перепутали армейскую звезду на ней с кадетской. Все случилось вечером 5 февраля. Парень был в гостях и вышел из дома с другом-ровесником и его 15-летней девушкой, когда на них набросились с кулаками.

«По данному факту возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию причастных», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области.

Прокурор региона Владислав Московских взял расследование и его результаты на контроль и поручил прокуратуре Ленинского округа Тюмени проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Если на то будут основания, прокуроры примут меры реагирования, сообщила пресс-служба ведомства по области.