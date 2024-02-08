08 февраля 2024, 08:59

Уголовное дело возбудили в Тюмени после избиения подростка мужчинами

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В соцсетях распространилось видео из Ново-Патрушево (Тюмень), на котором взрослые мужчины в подъезде избивают подростка. По факту происшествия возбудили уголовное дело, рассказали «360» в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Telegram-канал «ЧС Тюмень» привел слова матери 16-летнего подростка, что причиной нападения стала его шапка - мужчины «из пивнушки» перепутали армейскую звезду на ней с кадетской. Все случилось вечером 5 февраля. Парень был в гостях и вышел из дома с другом-ровесником и его 15-летней девушкой, когда на них набросились с кулаками.

«По данному факту возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию причастных», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области.

Прокурор региона Владислав Московских взял расследование и его результаты на контроль и поручил прокуратуре Ленинского округа Тюмени проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Если на то будут основания, прокуроры примут меры реагирования, сообщила пресс-служба ведомства по области.

Уголовное дело Тюмень Мужчины Полиция Избиения
08 февраля 2024, 09:16
Подросток из Кузбасса предстанет перед судом за ложное сообщение о «минировании» школы
РИА «Новости»
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Подросток из Киселевска Кемеровской области предстанет перед судом за ложное сообщение о минировании школы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года в полицию Киселевска из единой диспетчерской службы поступило сообщение об угрозе одной из местных школ. Правоохранители и сотрудники экстренных служб прибыли на сигнал. При обследовании здания ничего не обнаружили. Спустя время полицейские установили звонившего.

«Им оказался 15-летний учащийся данного образовательного учреждения. Он стал фигурантом уголовного дела», - указали в ведомстве.

Подросток решил похулиганить и сообщил о «минировании» школы с телефона одноклассника. Расследование уголовного дела завершили. По статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма подростку грозит до пяти лет лишения свободы.

В начале февраля из торгового центра «Охотный ряд» в Москве эвакуировали почти 500 человек. Причиной стало сообщение о минировании от анонима.

Уголовное дело Суд Школы Терроризм
08 февраля 2024, 02:36
Неизвестные похитили водителя и пассажиров прямо на дороге в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге на перекрестке Белинского и Большакова неизвестные мужчины силой задержали шофера и пассажиров «Жигулей». Видео с места происшествия опубликовало издание E1.ru.

Сначала три автомобиля окружили темные «Жигули», а потом из машин вышли крепкие мужчины. Они жестко вытолкали из автомобиля водителя и пассажиров, опустили их лицом в грязь и начали обыскивать. Потом неизвестные подняли этих людей и затолкнули в свои автомобили.

На кадрах момент задержания похож на следственную процедуру, однако никто из участников происшествия не был в форме правоохранителей. В полиции города заявили, что информации о случившемся им не поступало.

Ранее неизвестные похитили мужчину в Челябинске. Потерпевшего затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении днем на глазах у свидетелей.

Мужчины Екатеринбург Машины Водители
08 февраля 2024, 01:43
США выдали россиянина, которого на родине обвинили в эксплуатации детей
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США выдали России ее гражданина Игоря Лекомцева, которого обвинили на родине в сексуальной эксплуатации детей. Об этом сообщила иммиграционная и таможенная служба Штатов, передало РИА «Новости».

В пресс-службе МВД РФ подтвердили данные иностранных коллег и отметили, что Лекомцева вносили в международный розыск за «совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего». Разбирательство началось после происшествия в 2014 году, из-за подозреваемого пострадал девятилетний мальчик из Тюмени.

Сотрудники иммиграционной и таможенной службы США в городе Сиэтле отправили 45-летнего россиянина на родину 26 января. В Америку мужчина приехал в 2017 году по туристической визе, а в 2020-м году его арестовали местные сотрудники правоохранительных органов, когда узнали о розыске в РФ.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве трех пенсионерок в Подмосковье Михаил Борзых мог скрыться за границей. СК потребовал его заочного ареста.

США Дети Россия
07 февраля 2024, 22:16
Подозреваемый в убийстве трех пенсионерок в Подмосковье мог скрыться за границей
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Следственный комитет потребовал заочного ареста Михаила Борзых, которого подозревают в убийстве владелицы завода ТИАЛ 64-летней Светланы Филанович и ее подруг 67-летних сестер-близняшек Натальи и Ирины в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, мужчина мог скрыться за пределами России.

Ранее в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа Московской области нашли трупы трех пенсионерок. По данным следователей, женщин застрелили в частном доме еще 5 февраля, а их тела обнаружил сосед на следующий день.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Как сообщили в СК по Подмосковью, разбирательство передали в первое управление по расследованию особо важных дел. Группа наиболее опытных криминалистов и следователей приступила к работе.

Наро-Фоминск Уголовное дело Убийства Россия

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