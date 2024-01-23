Уголовное дело возбудили в Сочи после смерти Амирана Геворкяна
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти комика Амирана Геворкяна в результате полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
По данным следствия, ночью 18 января у гостиницы на улице Черноморской города-курорта между двумя мужчинами произошел конфликт. Ими были бывший игрок команды КВН «Южная столица» Амиран Геворкян и кавээнщик из команды «Лахмаджу» из Дагестана Артур Расулов. Перепалка переросла в драку.
«В результате произошедшего конфликта мужчина нанес удары по голове и телу 31-летнему оппоненту. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу, где, несмотря на оказанную помощь, скончался через несколько дней в результате полученных повреждений», - сообщили в СК.
Ранее сообщалось, что врачи диагностировали пострадавшему юмористу открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и гематомы. Мужчина впал в кому , а через несколько дней умер, не приходя в сознание.