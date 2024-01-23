23 января 2024, 13:47

Уголовное дело возбудили в Сочи после смерти Амирана Геворкяна

РИА «Новости»
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти комика Амирана Геворкяна в результате полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, ночью 18 января у гостиницы на улице Черноморской города-курорта между двумя мужчинами произошел конфликт. Ими были бывший игрок команды КВН «Южная столица» Амиран Геворкян и кавээнщик из команды «Лахмаджу» из Дагестана Артур Расулов. Перепалка переросла в драку.

«В результате произошедшего конфликта мужчина нанес удары по голове и телу 31-летнему оппоненту. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу, где, несмотря на оказанную помощь, скончался через несколько дней в результате полученных повреждений», - сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали пострадавшему юмористу открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и гематомы. Мужчина впал в кому , а через несколько дней умер, не приходя в сознание.

Драки Уголовное дело Сочи Мужчины Следственный комитет России
23 января 2024, 13:52
«Вывели на улицу, как собак». Друг убитого юмориста раскрыл детали конфликта на фестивале КВН в Сочи
Unsplash
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Юморист Амиран Геворкян провел два дня в коме после драки на фестивале КВН в Сочи, а затем скончался. Друг убитого рассказал «360», что 31-летнего шоумена толкнули, он сорвался с обрыва на парковку, получил травму головы и потерял сознание. В больнице мужчине пришлось делать трепанацию черепа.

«Он был в коме два дня. Завязалась потасовка на фестивале. Охранники КВН некомпетентно вывели их на улицу, как собак оставили, чтоб там дрались, а не внутри. Было очень много людей. Амиран пропал из вида. Оказалось, он отошел в сторону разговаривать с двумя ребятами. И то они не кавээнщики, просто залетные ребята», - рассказал собеседник «360».

По словам друга Амирана, молодые люди были немного пьяны. Ребята, с которыми повздорил погибший, были из дагестанской команды, но не играли. Один из зачинщиков конфликта ударил юмориста, а затем толкнул. Злоумышленника, избившего кавээнщика ищут. Как отметил собеседник, у Геворкяна из родственников остался только отец. Мать шоумена умерла около года назад.

Человек с большим сердцем и тонким чувством юмора Похороны Геворкяна проходят 23 января. После панихиды, которая состоялась в местном мавзолее, пройдет церемония погребения. Проводить в путь Амирана отправились его друзья.

«Амиран был человеком с большим сердцем, жизнерадостным, с тонким чувством юмора», - рассказал «360» другой знакомый погибшего.

Драка произошла 18 января у гостиницы «Жемчужина». Причины произошедшего - неизвестны. Как отметил в разговоре с «360» еще один товарищ убитого, Амиран был неконфликтным человеком и не ввязывался в драки.

«Это наш друг хороший, царство небесное. Золотой человек, замечательный. Вообще далек от драк. Мирный, никогда ни с кем не конфликтовал», - подчеркнул он.

В Сочи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Личность наносившего удары потерпевшему установили.

Драки Больницы Сочи Мужчины Фестивали
23 января 2024, 11:47
Разыскиваемый преступник попался в Москве на безбилетном проезде
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В западном округе Москвы благодаря контролеру задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Он отказался оплатить проезд и попал под следствие, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Контролеры ГКУ „Организатор перевозок“ не только следят за соблюдением правил оплаты проезда, но и за безопасностью в городском транспорте», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, в автобусе контролер заметил безбилетника и попросил его показать документы. Мужчина отказался выполнять требование сотрудника. После этого контролер сообщил о произошедшем полицейским.

Во время проверки правоохранители выяснили, что мужчину разыскивают за подделку документов. Теперь его ждет следствие, а также штраф в две тысячи рублей за безбилетный проезд.

Ликсутов добавил, что за прошлый год контролеры помогли выявить пять пассажиров, которые находились в федеральном розыске.

Ранее молодой человек, не желая оплачивать проезд, выбил руками створку турникета на станции метро «Царицыно» в Москве. Его удалось быстро найти по камерам видеонаблюдения.

Мошенничество Дептранс Москвы Москва
23 января 2024, 04:34
Полиция в Туве задержала отчима, который несколько лет насиловал падчерицу
Freepik
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Полиция Тувы задержала отчима, подозреваемого в неоднократных изнасилованиях несовершеннолетней падчерицы. В правоохранительные органы обратилась мать девочки, сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

Жительница села Ээрбек рассказала, что дочь неоднократно насиловал 34-летний отчим. Мужчина домогался девочки в 2017 году, но она не рассказывала об этом.

«В декабре 2022 года отчим надругался над падчерицей. Позже он еще несколько раз насиловал девочку, в том числе 19 января 2024 года», - отметила собеседница телеканала.

Полиция задержала подозреваемого. Выяснилось, что мужчина был ранее судим за сбыт и скупку краденого имущества. По сообщению телеканала, у пострадавшей девочки есть три сестры.

Пожилой москвич изнасиловал приятеля своей дочери, когда тот пришел к ним в гости. После алкогольной вечеринки 66-летний мужчина набросился на молодого человека.

Мужчины Изнасилования Полиция
23 января 2024, 02:36
Оперная певица из Уфы четвертый раз помогла полиции задержать телефонных мошенников
Pixabay
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Солистка Башкирского театра оперы и балета Олеся Хуснутдинова помогла полиции Уфы задержать телефонных мошенников. Это уже четвертый раз, когда оперной певице удалось предотвратить правонарушение, сообщили в МВД по Республике Башкортостан.

Олеся Хуснутдинова использовала свой актерский талант, чтобы разыграть мошенников. По информации МВД, неизвестные позвонили уфимке и сообщили, что ее племянница якобы спровоцировала ДТП и попросили 1,5 миллиона рублей на лечение «потерпевшей». Уфимка вступила с мошенниками в переговоры и одновременно вызвала полицию.

Злоумышленники согласились на 300 тысяч рублей, но оперативники передали курьеру пакет с полотенцем вместо денег. Полиция задержала водителя такси и девушку, которые приехали за посылкой. Благодаря актерскому мастерству оперной певицы правоохранители в четвертый раз предотвратили мошенничество.

Мошенники начали использовать новую схему обмана, выманивая деньги через систему быстрых платежей. Жертвами могут стать покупатели товаров на интернет-сайтах.

Уфа Мошенничество Деньги Полиция

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