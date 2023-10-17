Уголовное дело возбудили в Щелкове после наезда Audi на женщину
Против сотрудницы управляющей компании, которая в ходе конфликта с жильцами в Щелкове переехала на Audi женщину, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Прокуратура Щелкова взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту случившегося.
До происшествия перед зданием управляющей компании собрались люди, которые хотели пожаловаться на отсутствие отопления и плохое состояние подвалов. Сотрудница УК не стала разговаривать с недовольными. Она села в Audi, и, несмотря на то, что жители перегородили ей дорогу, дала по газам и сбила женщину.
У пострадавшей диагностировали переломы ноги в двух местах. Женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.