Уголовное дело возбудили в Щелкове после наезда Audi на женщину

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За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Прокуратура Щелкова взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту случившегося.

До происшествия перед зданием управляющей компании собрались люди, которые хотели пожаловаться на отсутствие отопления и плохое состояние подвалов. Сотрудница УК не стала разговаривать с недовольными. Она села в Audi, и, несмотря на то, что жители перегородили ей дорогу, дала по газам и сбила женщину.

У пострадавшей диагностировали переломы ноги в двух местах. Женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.