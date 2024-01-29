Уголовное дело возбудили в Подмосковье из-за треснувшего в Сергиевом Посаде дома

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Гибелью отца и дочери обернулась поездка на легковом автомобиле BMW X6 по дороге Таруса-Алекино — Трубецкое-Марфино в Калужской области. Во время движения машина загорелась. Мужчина и 16-летняя девушка погибли на месте. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве уточнили, что машина загорелась около 18:00 в деревне Алекино Тарусского района.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На место происшествия выехали криминалисты для выяснения всех обстоятельств.

Прокуратура Калужской области уточнила, что в машине находился еще один взрослый человек. С множественными ожогами пассажира доставили в районную больницу.

В пресс-службе подчеркнули, что взяли под контроль расследование уголовного дела.

Гибелью отца и дочери обернулась поездка на легковом автомобиле BMW X6 по дороге Таруса-Алекино - Трубецкое-Марфино в Калужской области. Во время движения машина загорелась. Мужчина и 16-летняя девушка погибли на месте. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.