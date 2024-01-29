29 января 2024, 22:39

Уголовное дело возбудили в Подмосковье из-за треснувшего в Сергиевом Посаде дома

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Следователи начали уголовное производство из-за треснувшего жилого дома в микрорайоне Пересвет. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья жителей Пересвета», - подчеркнули в ведомстве.

В СК уточнили, что небезопасные услуги могла оказывать управляющая компания. Из-за возможного обрушения здания общежития на Октябрьской улице его жителей эвакуировали.

Следователи и криминалисты уже приступили к осмотру здания и опросу свидетелей, в том числе сотрудников УК. Им предстоит выяснить все обстоятельства, которые привели к деформации здания.

Утром 30 января специалисты начнут обследовать треснувшую стену. Глава городского округа Дмитрий Акулов отмечал, что о произошедшем доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

СК РФ Сергиев Посад
29 января 2024, 23:33
Мужчина и его дочь заживо сгорели в машине под Калугой
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Гибелью отца и дочери обернулась поездка на легковом автомобиле BMW X6 по дороге Таруса-Алекино — Трубецкое-Марфино в Калужской области. Во время движения машина загорелась. Мужчина и 16-летняя девушка погибли на месте. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве уточнили, что машина загорелась около 18:00 в деревне Алекино Тарусского района.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На место происшествия выехали криминалисты для выяснения всех обстоятельств.

Прокуратура Калужской области уточнила, что в машине находился еще один взрослый человек. С множественными ожогами пассажира доставили в районную больницу.

В пресс-службе подчеркнули, что взяли под контроль расследование уголовного дела.

Гибелью отца и дочери обернулась поездка на легковом автомобиле BMW X6 по дороге Таруса-Алекино - Трубецкое-Марфино в Калужской области. Во время движения машина загорелась. Мужчина и 16-летняя девушка погибли на месте. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

Пожары Прокуратура РФ СК РФ Машины
29 января 2024, 19:42
Мобилизованный получил срок за дезертирство в Петербурге
РИА «Новости»
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Военный суд приговорил мобилизованного, который не вернулся осенью в подразделение, к семи годам колонии строгого режима за дезертирство. Об этом сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчина не явился из увольнения в подразделение войсковой части без уважительных причин. При этом он стал скрываться от командования и правоохранителей.

Подсудимый неофициально устроился разнорабочим на строительные площадки, а после этого работал рыболовом в Ленинградской области. Его задержали в октябре 2023 года. На суде мужчина заявил, что рассчитывал на прекращение мобилизации и дальнейшее освобождение от наказания.

На Сахалине военнослужащего получил 13 лет колонии строгого режима за дезертирство и кражу.

Он сбежал из воинской части в октябре 2022 года. Правоохранители поймали дезертира при попытке сменить документы.

Пожары Прокуратура РФ СК РФ Машины
29 января 2024, 19:04
Петербуржца задержали за истязание ребенка-инвалида
РИА «Новости»
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Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в избиении своего пасынка-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

«Сожитель матери на почве неприязненных отношений нанес побои ее 10-летнему сыну», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время пострадавший ребенок находится в детской городской больнице. Его состояние оценили как средней степени тяжести.

Правоохранители провели задержание 24-летнего подозреваемого на месте происшествия и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник «360» рассказал, что пьяный житель Красносельского района нанес пасынку не менее 10 ударов по голове и туловищу, а затем попытался задушить его полотенцем. Агрессора успела остановить сожительница.

Органы опеки уже направили иск о лишении родительских прав матери мальчика в Красносельский районный суд. Она состоит на учете органов по делам несовершеннолетних.

Санкт-Петербург Дети МВД РФ Полиция Избиения
29 января 2024, 16:26
Подозреваемого в убийстве девочки 17 лет назад задержали в Красноярском крае
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы в Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве малолетней девочки 17 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В апреле 2006 года жительница Канска заявила в полицию об исчезновении 11-летней дочери. Следователи завели дело, однако не смогли установить лицо, причастное к пропаже ребенка.

В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет в 2024 году правоохранители повторно проанализировали дело и провели работу активации памяти с одним из свидетелей. Он рассказал, что видел девочку с неизвестными ему людьми в магазине - мужчиной и женщиной. Благодаря фотороботу следователи вышли на 42-летнего жителя Канска.

В ходе оперативной работы следователи установили причастность подозреваемого к убийству девочки. Он привел ребенка в один из заброшенных домов в Канске, после чего задушил, а тело спрятал в подвале.

Полицейские задержали фигуранта в Норильске, он дал признательные показания в убийстве девочки и рассказал подробно об обстоятельствах преступления. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье «Убийство малолетнего».

Ранее в США спустя 54 года установили личность маньяка , который убил пять человек.

Убийства Дети Следственный комитет России Красноярский край

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