16 июня 2024, 21:27

Уголовное дело возбудили в отношении напавших на мужчину в Одинцове8

РИА «Новости»
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Следователи в Одинцове возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» против злоумышленников, напавших днем 16 июня на мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Предварительно установлено, что между пострадавшим и двумя неизвестными произошел конфликт. В результате инцидента злоумышленники <…> нанесли телесные повреждения 32-летнему мужчине и скрылись», - сообщили в СК.

Потерпевшего госпитализировали, полиция разыскивает злоумышленников. Прокуратура Московской области взяла расследование дела на контроль.

Избиение мужчины в Одинцове попало на видео. Преследователи догнали жертву, избили ее и пырнули ножом.

Уголовное дело Россия Мужчины Полиция Избиения
16 июня 2024, 03:21
Очередное уголовное дело возбудили по факту убийства девочки отцом в Адыгее
РИА «Новости»
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В Адыгее возбудили четвертое уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки, которую до смерти избил отец. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

«Возбуждено уголовное дело <…> по признакам преступления, предусмотренного пунктами „г, е“ части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ „Истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетнего находящегося в беспомощном состоянии“», - сообщили правоохранители.

Ранее прокуратура возбудила дела по трем статьям: отцу девочки - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти жертвы, матери - за неисполнение обязанностей по воспитанию, должностным лицам и органам опеки - за халатность.

Ранее в Ленинградской области жених убил невесту перед свадьбой из-за приступа ревности.

Уголовное дело Убийства Ленинградская область Преступления СК РФ Россия
16 июня 2024, 00:26
Более 50 иностранных работников задержали на рынках в Петербурге
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Петербургская полиция в ходе рейда на оптовых рынках проверила более 350 иностранцев. Правоохранители задержали почти 50 человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В территориальные отделы за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации доставлены 49 человек, которые привлечены к административной ответственности», - заявили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД в свою очередь проверили 242 автомобиля под управлением иностранцев. Шестерых водителей привлекли к ответственности за нарушения ПДД.

В мае в Тульской области задержали 15 человек по подозрению в организации незаконной миграции. Среди них были сотрудники УМВД.

Санкт-Петербург Мигранты Полиция
15 июня 2024, 22:15
Суд вынес приговор подросткам, неделю насиловавшим 10-летнего мальчика в Туве
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Суд в Туве вынес приговор подросткам, которые на протяжении недели насиловали 10-летнего ребенка. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

На скамье подсудимых оказались трое подозреваемых. Первого приговорили к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы, второго - восьми годам, третьего - к семи. Последний признался во всем следователям.

Мать изнасилованного мальчика заявила, что адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор и обратиться в Верховный суд.

Потерпевшего ребенка перевезли в Москву для лечения. Ему сделали уже вторую операцию, а также нашли психолога.

Происшествие случилось в январе 2023 года. В злополучный день школьника подкараулили старшеклассники, когда он возвращался домой с тренировки. С хулиганами мальчик учился в одной спортивной секции.

Злоумышленники были в нетрезвом состоянии, затащили потерпевшего в туалет и изнасиловали. Через несколько дней подростки снова сделали это. С 10 по 22 января произошло пять таких эпизодов.

Суд Дети Приговоры Школьники
15 июня 2024, 19:33
Дважды попал. В Петербурге юношу обстреляли из пневматики
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге неизвестный дважды попал в прохожего, стреляя из пневматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло вечером 13 июня на улице Джона Рида. Стрельбу вели с 10-го этажа дома в сторону находящегося рядом футбольного поля.

«Пострадавший за медицинской помощью не обращался», - отметили в ведомстве.

С жалобой в полицию обратился 19-летний молодой человек.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела и принимают меры к установлению и задержанию злоумышленника.

Ранее в городе Топки Кемеровской области неизвестные открыли стрельбу из пневматического оружия по детям, один ребенок получил травму.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Стрельба Оружие Полиция

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