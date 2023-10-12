Уголовное дело возбудили в Москве после смерти одного из участников драки у «Афимолла»

Двух жителей Приморья посадили за жестокое убийство шестерых человек спустя 18 лет
Двух жителей города Артема Приморского края осудили за убийство шестерых человек через 18 лет после случившегося. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.
В материале сказано, что преступление произошло летом 2005 года. Компания из нескольких человек распивала спиртные напитки. В какой-то момент одна из женщин на застолье ударила другую на почве ревности, а потом как минимум два раза пырнула потерпевшую ножом. Сожитель нападавшей решил помочь подруге скрыть факт преступления, поэтому убил с помощью топора и ножа других пятерых человек, находившихся в доме. Среди погибших оказались два несовершеннолетних.
После случившегося пара обнаружила, что первая жертва подала признаки жизни. Они перенесли женщину за двор и убили ее.
«Преступление оставалось не раскрытым на протяжении более 15 лет, установить преступников правоохранительным органам удалось в 2021 году, в результате не прекращающейся оперативно-розыскной работы», - сказано в материале.
В ведомстве отметили, что суд решил не освобождать участников преступления от наказания из-за давнего срока происшествия. В итоге мужчину приговорили к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, а женщине присудили 19 лет тюрьмы общего режима.
Ранее жителя Ростова-на-Дону посадили на 11 лет за жестокую расправу над матерью четверых детей. По данным следствия, подсудимый поссорился с жертвой, привел ее в гараж, нанес несколько ножевых ранений, а потом зарубил топором.