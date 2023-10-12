Уголовное дело возбудили в Москве после смерти одного из участников драки у «Афимолла»

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Ведомство взяло на контроль ход расследования данного дела. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Конфликт между четырьмя людьми произошел во вторник, 10 октября. Кадры драки и момент задержания зачинщика опубликовало министерство внутренних дел России. На них видно, что после словесной перепалки один из участников нанес удары двум мужчинам. Они упали на асфальт.

Один из пострадавших умер от полученных травм.