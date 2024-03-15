Уголовное дело возбудили в Москве после порчи бюллетеней на избирательном участке

Читайте нас в:

Днем 15 марта на одном из избирательных участков москвичка вылила чернила в урну для бюллетеней. Ее в оперативном порядке задержали.

«В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к ее допросу», - указали в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Аналогичное ЧП произошло ранее на избирательных участках в Ростове и Карачаево-Черкессии. В связи с этим ЦИК призвал усилить охрану ящиков для голосования.

Председатель ЦИК Элла Памфилова , комментируя произошедшее, также призвала сотрудников на участках в регионов проявлять бдительность.