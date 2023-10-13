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По данным СМИ, женщина вместе с собакой вышла на прогулку во время сильного ветра. Через дорогу от них стояло дерево, которое и рухнуло на прохожую. Собака успела убежать и не пострадала, а ее хозяйку забрали на скорой со множественными переломами позвоночника, костей лица и ребер. Также веткой ей пробило легкое.

Врачи боролись за жизнь женщины около десяти дней. Инцидент произошел год назад, а курс восстановления пострадавшая проходит до сих пор.

Следователи возбудили дело по статье 238 Уголовного кодекса России. Ландшафтному дизайнеру участка вручили подписку о невыезде.

В конце августа старое дерево упало на жительницу Башкирии в деревне Таш-Асты. Она получила серьезные повреждения.