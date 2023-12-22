22 декабря 2023, 12:18

Уголовное дело возбудили в Москве из-за поджога релейного шкафа

РИА «Новости»
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Двух молодых людей задержали после поджога релейного шкафа на перегоне между станциями в Подмосковье. Против них возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По предварительным данным, 13 декабря молодые люди 17 и 18 лет на 320 километре перегона железнодорожных станций «Михнево - Усады» совершили поджог релейного шкафа. В результате конструкция была испорчена.

В ведомстве добавили, что злоумышленники действовали по предварительному сговору. Указания им присылали в мессенджере. Фигурантам предъявили обвинение в совершении противоправных действий, они признали вину и раскаялись.

«Следователем СКР организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что подростки из Пермского края предстанут перед судом по делу о заказных поджогах.

Поджоги Преступления Москва 2023
22 декабря 2023, 12:22
Петербургские таможенники нашли в бананах 100 кг кокаина
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербург прибыли суда из Бельгии. В грузовых контейнерах кроме бананов обнаружили 100 килограммов наркотиков. Возбудили два уголовных дела, сообщила Федеральная таможенная служба.

В порт причалили контейнеровозы из Бельгии с бананами. Во время досмотра в них обнаружили наркотики. Брикеты с кокаином весом 100 килограммов спрятали в технологических полостях рефрижераторной установки контейнеров.

Таможенники сообщили о возбуждении двух уголовных дел по части четвертой статьи 229.1 УК России «Контрабанда наркотиков в особо крупном размере». Материалы передали в следственные подразделения МВД России на транспорте.

В Москве в аэропорту Шереметьево задержали участника группировки, которая занималась контрабандой. У него изъяли серьги, браслеты, кольца и цепочки стоимостью 23 миллиона рублей.

Наркотики Санкт-Петербург Бельгия Таможня
22 декабря 2023, 10:02
Лидера «азербайджанской мафии» этапировали в Санкт-Петербург
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В Санкт-Петербург доставили Турала Мамедова, фигуранта дела об избиениях случайных прохожих. Его этапировали из Дагестана, сообщил Следком.

«В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия, в том числе предъявлено обвинение», - сообщила пресс-служба.

Турал Мамедов стал фигурантом дела по статьям 213 и 282 УК России «Хулиганство, возбуждение ненависти и вражды». Он скрывался в Азербайджане. По версии следствия, 18-летний парень организовал многочисленные нападения на случайных петербуржцев. Среди пострадавших - подростки 14 и 16 лет.

Мигранты провоцировали конфликты, избивали людей и выкладывали видео в соцсети. Один из роликов подписали «азербайджанская мафия на связи». Ранее арестовали еще 15 подозреваемых, среди них уроженцы из Таджикистана и Азербайджана.

В Подмосковье взяли под стражу мигрантов, которые напали на 76-летнего жителя Щелкова. Пьяные подозреваемые остановили машину пенсионера, два раза избили его и повредили авто.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дагестан Избиения Азербайджан
22 декабря 2023, 09:41
Подозреваемого в убийстве матери на северо-востоке Москвы задержали
РИА «Новости»
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Следствие ходатайствует об аресте мужчины, которого обвиняют в убийстве собственной матери на северо-востоке Москвы. Подозреваемого уже задержали. Об этом рассказала пресс-служба столичного Следственного комитета.

По информации ведомства, уголовное дело расследуют по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

В ходе следствия выяснили, что в четверг, 21 декабря, следователи нашли тело 77-летней женщины в квартире жилого дома на Студеном проезде. Оперативники зафиксировали признаки насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений.

Подозреваемым оказался 55-летним сын жертвы.

Прокуратура Москвы отметила, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и предъявили обвинение. Установлено, что мужчина был ранее судим за совершение аналогичного преступления. Расследование на контроле в прокуратуре.

«Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед Бабушкинским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», - подчеркнули в пресс-службе.

Накануне суд вынес приговор мужчине, убившему годовалую дочь и сожительницу.

Убийства Москва 2023
22 декабря 2023, 08:43
Троих малолетних диверсантов задержали в Запорожской области
РИА «Новости»
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Представители Федеральной службы безопасности вместе с правоохранителями задержали трех малолетних жителей Мелитополя по подозрению в организации терактов на территории Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным следствия, задержанные состояли в диверсионной группе «Черный Саботаж». Они получали задания от украинских кураторов. В прошлом году банда получила гражданство РФ. Члены группировка заняли активную пророссийскую позицию, при этом передавали сотрудникам Службы безопасности Украины данные о ВС России и руководстве региона.

Банда организовывала теракты с покушением на должностных лиц. В декабре прошлого года участники группировки передали ВСУ координаты гостинично-ресторанного комплекса, по которому впоследствии ударили ракетами. В результате ранения получили трое человек, два пострадавших погибли.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям, в том числе на посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что украинские спецслужбы нарастили переброску диверсантов в Россию. Они планируют проводить мероприятия по дестабилизации обстановки в стране.

СБУ Украина

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